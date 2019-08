Stad Leuven, KUL en UCLL roepen op alcohol niet specifiek te promoten bij studenten ESC

07 augustus 2019

14u38

Bron: Belga 0 Binnenland Het Leuvense stadsbestuur, KU Leuven en de hogeschool UCLL roepen in de aanloop naar het nieuwe academiejaar supermarkten, fakbars, cafés en nachtwinkels op om alcohol niet specifiek te gaan promoten bij studenten. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke campagnes bijdragen tot overmatig alcoholgebruik.

De stad, universiteit en hogeschool vragen om geen reclamecampagnes rond alcoholgebruik te lanceren die specifiek op studenten gericht zijn en ook geen gereduceerde prijzen of andere aanbiedingen te doen. Handelszaken worden daarentegen aangespoord om gezonde dranken te promoten en daar extra's aan te verbinden.

De drie partners engageren zich om bij studenten een mentaliteitswijziging rond alcoholgebruik op gang te brengen en hen aan te manen om verantwoord met alcohol om te gaan. Ze hopen dat ook de Leuvense handelszaken hiertoe hun steentje zullen bijdragen.

Overlast, geweld en ongevallen

In een mededeling wijzen ze erop dat overmatig alcoholgebruik niet alleen schadelijk is voor de gezondheid, maar ook een belangrijke bron van overlast, geweld en ongevallen. Uit onderzoek blijkt bovendien dat veel hardnekkige verslavingen zoals alcoholmisbruik in de studententijd ontstaan.