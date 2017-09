Stad Leuven is misnoegd door datingsite: "Deze rijke mannen misbruiken kwetsbaarheid studentes" 17u45 2 Baert Marc "Zo'n boodschap kan geen deel zijn van een moderne stad en universiteit." In Leuven zijn schepen van Gelijke Kansen Denise Vandevoort en schepen van Studentenzaken Bieke Verlinden kordaat in hun reactie op de 'reclamecampagne' waarmee een Noorse datingwebsite aan de Vlaamse universiteiten studentes 'koppelen' aan sugardaddy's - oudere, welgestelde zakenmannen.

'Een studentenlening? Date een sugar daddy', kopt de affiche waarmee de website Rich Meet Beautiful specifiek studentes wil 'ronselen'. De VUB en de KU Leuven lieten eerder al weten dat de reclamecampagne niet welkom is op hun campussen. Ook het Leuvense stadsbestuur verwerpt dit soort achterhaalde en seksistische visie op mannen en vrouwen ten stelligste.

Schepenen Denise Vandevoort: "Dit soort reclame voor machtsmisbruik heeft geen plaats in een egalitaire samenleving, en al zeker niet in een progressieve studentenstad als Leuven. Het beeld en de hele opzet getuigt van een totaal achterhaalde visie op mannen en vrouwen. Bovendien promoot de website op deze manier dus uitbuiting en misbruik van mensen die - volgens hun slogan - financiële moeilijkheden kennen."

Georganiseerd misbruik

"Dit is niets anders dan het uitbuiten van de kwetsbare positie van jonge, minder bemiddelde mensen", benadrukt schepen Bieke Verlinden. "Om te beginnen zouden jonge mensen zich al niet genoodzaakt mogen zien een lening aan te gaan om te kunnen studeren. Onderwijs is een recht van ieder kind en het is aan ons als samenleving om te zorgen dat dit financieel haalbaar blijft voor iedereen. Niet aan zogenaamde sugar daddy's die van de financiële noden van jonge mensen gebruik maken om hen te manipuleren en denken dat ze door hun rijkdom die macht mogen hebben. Onderwijs en studeren horen betaalbaar en toegankelijk te zijn voor iedereen. Het is aan ons om te zorgen voor degelijke werkgelegenheid, jobzekerheid en toegankelijk onderwijs zodat dit soort georganiseerd misbruik geen kans krijgt."

Meldpunt

"We gaan bekijken hoe we met dit soort van reclame en rekruteringstechnieken komaf kunnen maken", aldus de beide schepenen. "Samen met de KU Leuven nemen we hier een duidelijke positie in: Rich Meet Beautiful en alles waar het voor staat, is bij ons niet welkom." De schepenen raden alvast aan om bij (een vermoeden van) benadering of verdere ongepaste reclames dit te melden bij het meldpunt discriminatie van de stad Leuven, en wanneer er zich financiële problemen voordoen op zoek te gaan naar ondersteuning bij de sociale dienst van de universiteit.