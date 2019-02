Stad Halle herdenkt treinramp in Buizingen die 9 jaar geleden het leven kostte aan 19 mensen AW

10 februari 2019

06u46

Bron: Belga 0 De stad Halle organiseert vanmiddag een herdenkingsplechtigheid voor de treinramp in Buizingen. Die kostte op 15 februari 2010 aan 19 mensen het leven. Er vielen ook 162 gewonden, onder wie 11 zwaargewonden. Het herdenkingsmoment vindt plaats aan de gedenksteen op het Gemeenteplein in Buizingen.

Het proces over de treinramp werd op 8 januari ingeleid voor de Brusselse politierechtbank. Die verhoort op 19 februari de technische experts. Nadien krijgen de partijen de kans om hun geschreven conclusies uit te wisselen. De pleidooien vinden pas vanaf 16 september plaats en nemen een hele week in beslag.



De verdediging van de treinbestuurder, die volgens de experts door een stoplicht zou gereden zijn, betwist de rechtsgeldigheid en conclusies van die experts omdat hun cliënt in tegenstelling tot de NMBS en Infrabel nooit heeft kunnen en mogen deelnemen aan de expertises. Hij werd pas verhoord toen de expertises al afgewerkt waren. De rechter mag volgens de verdediging dan ook geen rekening houden met het expertiseverslag.

Dodelijkste treinramp

Op 15 februari 2010 omstreeks 8.30 uur reed een de P-trein van Leuven naar ‘s-Gravenbrakel de IC-trein van Quiévrain naar Luik aan. De eerste trein reed volgens schema, de tweede trein had vertraging. Nadat de trein halt hield in Buizingen, merkte de treinbestuurder op dat een tweede trein zijn traject kruiste. Hij claxonneerde nog maar dat mocht, net zoals de getrokken noodrem, niet meer baten. De trein naar ‘s-Gravenbrakel raakte de tweede trein in de flank waarbij meerdere rijtuigen zwaar beschadigd raakten. Met 19 doden en 162 gewonden behoort het treinongeval tot de dodelijkste in de geschiedenis van de Belgische spoorwegen.

