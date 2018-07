Stad Gent past parkeertarieven aan AV

31 juli 2018

15u43

Bron: Stad Gent 4 Vanaf morgen past de stad Gent de parkeertarieven op straat licht aan. Vooral in de rode tariefzone worden er aanpassingen doorgevoerd.

Vanaf 1 augustus moet er een uur minder lang parkeergeld betaald worden in de rode parkeerzones. In die zones geldt betalend parkeren dus niet langer tot 24 uur, maar tot 23 uur. Ook de gratis tickets van 15 minuten worden aangepast: in de rode tariefzone kan er vanaf morgen 20 minuten gratis geparkeerd worden in plaats van 15.

Midden augustus zal er ook een wijziging plaatsvinden in verband met de gratis tickes in de gele en oranje zone.

De maatregelen van de stad Gent vormen een antwoord op de evaluatie van het Parkeerplan. Dat rapport werd in maart 2018 afgerond.