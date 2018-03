Stad Gent over eerder onderzoek naar omstreden Toporovski-kunst: "Dit had een ander licht op de zaak kunnen werpen" ep

08 maart 2018

17u58

Bron: Belga 0 De stad Gent reageert verrast op het bestaan van eerder onderzoek door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) naar werken aangebracht door Igor Toporovski, de man die ook eigenaar is van de controversiële werken in het Gentse museum MSK. "Dit had een ander licht op de zaak kunnen werpen", klinkt het.

Gisteren kwam aan het licht dat het KIK enkele jaren geleden al in aanraking kwam met Toporovski. Er waren toen ook twijfels over Russische avant-gardewerken. Maar nadat MSK-directrice Catherine de Zegher besloot werken uit de collectie te exposeren in oktober van 2017, greep niemand in. Gisterenavond werd De Zegher tijdelijk uit haar functie ontzet. "Eerstdaags" wordt een waarnemend directeur aangesteld.

Externe audit

Mogelijk bestond geheimhoudingsplicht over het onderzoek dat het KIK enkele jaren geleden uitvoerde. "Het zou goed zijn mocht het KIK in zo een geval toch kunnen ingrijpen", vindt schepen van Cultuur Annelies Storms. Of het vooronderzoek door Catherine de Zegher volgens het boekje is verlopen en het KIK werd gecontacteerd, kan het stadsbestuur niet zeggen. Het wacht op een externe audit, waaraan het lot van De Zegher is gekoppeld.

Ondertussen schrijft de krant De Morgen dat het MSK zijn licentie als museum kan verliezen, een beslissing die genomen wordt door het departement Cultuur van de Vlaamse regering. "We hebben een aanvraag ingediend als Vlaamse erfgoedinstelling, zoals elk museum. We wachten het advies af", klinkt het in Gent. Er wordt ook onverstoord verder gewerkt aan de grote Van Eyck-tentoonstelling die voor 2020 in het Gentse MSK gepland is.