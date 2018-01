Stad Gent en Ghelamco verdedigen zich: "Moesten 15.000 euro betalen om boek tegen te houden" VDS TT

19 januari 2018

10u49 5 Ghelamco en de stad Gent verdedigen zich vandaag op een persconferentie tegen de beschuldigingen in het boek 'De illegale Ghelamco Arena'. Volgens Ghelamco heeft de uitgever van het boek geprobeerd het bedrijf achter het Gentse voetbalstadion te chanteren. Voor 15.000 euro zou het boek niet verschijnen. Uitgeverij Doorbraak ontkent de beschuldigingen.

Paul Gheysens, de topman van Ghelamco, zei vanmorgen op de persconferentie dat zijn bedrijf vorig jaar een rechtszaak had aangespannen tegen het boek. De rechter besliste toen dat het toch mocht verschijnen.

"Auteur Ignace Vandewalle heeft ons na de rechtszaak benaderd”, aldus Gheysens. "Toen de rechtbank besliste dat zijn boek toch mocht verschijnen, vroeg hij 15.000 euro om de publicatie alsnog tegen te houden. Daar zijn wij niet op in gegaan. We hebben niks meer van ons laten horen."

"Winstbejag"

AA-Gent voorzitter Ivan De Witte uitte dezelfde beschuldiging, en vulde aan: "Het toont dat het de auteur niet te doen was om het financieel gezond maken van de voetbalwereld, maar puur om winstbejag.” Het is een zware beschuldiging aan het adres van de auteur.

Na vragen gaf Gheysens toe dat het niet Ignace Vandewalle zelf is die hem benaderd heeft met het bod van 15.000 euro, en dat het bod ook niet rechtstreeks bij hem kwam. "Het was tussen de advocaat van uitgeverij Doorbraak - maar wel in nauw overleg met de auteur - en mijn advocaten. Maar vraag het vooral aan de auteur zelf, het zal misschien een ander licht werpen op het boek."

Doorbraak ontkent in een reactie aan onze krant de beschuldigingen in alle toonaarden.

Klacht

Burgemeester Daniël Termont (sp.a) zei gisteren dat hij klacht wil indienen tegen Vandewalle. "Dat is wel het minste wat ik kan doen. Ook op de burgerlijke rechtbank zal ik klacht indienen om een schadevergoeding te verkrijgen, die ik dan zal wegschenken aan een goed doel."