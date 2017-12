Stad Brussel verbiedt opnieuw betoging tegen politiegeweld SPS

15u40

Bron: Belga 0 Baert Marc De stad Brussel verbiedt opnieuw de betoging tegen politiegeweld van de beweging Campagne Stop Répression die morgen zou plaatsvinden op het Rouppeplein. De reden voor het verbod is dezelfde, want de organisatie heeft opnieuw geen officiële aanvraag ingediend. Bij Campagne Stop Répression spreken ze dat tegen.

Een eerste betoging tegen politiegeweld van de beweging was gepland op 29 november maar werd geweigerd. Nadat de beweging aankondigde om de betoging te hernemen op 2 december, wordt ook deze opnieuw verboden door de stad Brussel.

"Er is opnieuw geen officiële aanvraag ingediend", klinkt het op het kabinet van burgemeester Philippe Close. "De stad probeerde met hen in contact te komen om hen uit te leggen dat we na de rellen - en met Winterpret in het achterhoofd - niet zomaar betogingen toelaten die niet officieel worden aangevraagd."

Bij Campagne Stop Répression klinkt een volledig ander verhaal en wordt verteld dat er na een officiële aanvraag zowel gisteren als vandaag werd samengezeten met politie en een afgevaardigde van de stad Brussel. "We hebben daar onze wil uitgesproken om te verzamelen op het Rouppeplein komende zaterdag, maar de politie heeft ons verteld dat ze de betoging weigerde", vertelt Antoine, woordvoerder van de beweging. "We hebben nog geen gemeentelijk verbod gezien, dus tot we dat zien, gaat de betoging in onze ogen wel door."

Mediastorm

De beweging kan weinig begrip opbrengen voor de positie van de stad Brussel en burgemeester Close. Zij zien dit als een schending van hun recht op betoging. De politie ligt volgens hen zelf aan de basis van de negatieve aandacht en de mediastorm rond de betoging tegen politiegeweld, die vreedzaam moest verlopen.

"Als we de tijdslijn eens bekijken dan zie je dat bij de eerste betoging de echte reden voor het verbod, naast het feit dat we de officiële aanvraag niet hebben gerespecteerd, de mediatisering van het evenement is. Daardoor ontstond er een risico dat mensen met slechte bedoelingen aangetrokken zouden worden", aldus woordvoerder Antoine.

De bal ging toen aan het rollen na een artikel in Het Nieuwsblad, maar de beweging zelf nam daarvoor geen contact op met de media. "Het eerste artikel over onze betoging baseert zich enkel op een anonieme getuigenis van een politieagent. De politie zelf heeft de mediastorm opgestart en gebruikt als een argument om de betoging te verbieden", stelt woordvoerder Antoine.