Stad Brussel neemt extra veiligheidsmaatregelen tijdens WK voetbal bvb

11 juni 2018

14u47

Bron: Belga 1 De stad Brussel neemt tijdens het WK voetbal in Rusland extra veiligheidsmaatregelen in het stadscentrum om spontane opkomsten beter te omkaderen en rellen te vermijden. Het stadsbestuur vraagt uitdrukkelijk om geen rugzakken mee te nemen naar bijeenkomsten en geen voetzoekers of ander vuurwerk te gebruiken.

In de stad Brussel wonen 184 nationaliteiten en dus zullen de vele Brusselse supporters zowel vreugde als teleurstelling te verwerken krijgen. Om de gemoedelijke sfeer te garanderen, neemt de stad verschillende veiligheidsmaatregelen.

Beursplein

De politiezone wordt tijdens het WK versterkt om spontane bijeenkomsten in toom te houden en rellen te vermijden. De focus zal daarbij vooral liggen op het populaire Beursplein. Een nadrukkelijk verzoek van de stad Brussel is dat de supporters geen rugzakken meenemen naar bijeenkomsten en dat er geen voetzoekers, Bengaals vuur of ander vuurwerk wordt gebruikt.

"Ik reken erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en ervoor zorgt dat de Wereldbeker een feest van en voor iedereen blijft. Wij blijven sowieso op onze hoede en staan samen met de politie klaar om tussen te komen indien nodig", zegt burgemeester Philippe Close (PS).

De gemeenschapswachters van BRAVVO en de stewards van Bruciteam zullen ook extra aanwezig zijn in de omgeving van de Beurs. Het gemeentebestuur vraagt tenslotte respect te tonen voor het werk van de straatvegers en de dienst netheid. Zij hebben de moeilijke taak om het stadscentrum proper te houden.

