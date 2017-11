Stad Brugge neemt maatregelen tegen jeugdbendes: alle leden 'Zehbi's' in instelling geplaatst MMB

18u01 0 RV De meisjesbende de 'Zehbi's' terroriseerde wekenlang de Brugse stationsbuurt. Het Brugs stadsbestuur neemt extra maatregelen tegen de aanhoudende moeilijkheden met jongerenbendes in de stationsbuurt. Dat bevestigt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) na overleg met politie en scholen eerder vandaag. Ondertussen zijn alle 'kopstukken' van de beruchte meisjesbende Zehbi's geplaatst in een instelling. "Een duidelijk signaal dat we dergelijk geweld niet toleren in Brugge", aldus Landuyt.

De meisjesbende die twee weken lang jonge meisjes sloeg en afperste in de stationsbuurt lijkt zo volledig ontmanteld. Om te vermijden dat in de toekomst nieuwe jeugdbendes opduiken, stelden politie, stadsbestuur en scholen een vierpuntenplan op. Het opvallendste daarbij is dat de uitwisseling van informatie over probleemjongeren tussen scholen onderling vlotter zal verlopen. Daarnaast wordt de infrastructuur rond scholen bekeken en indien nodig aangepast. Donkere plekjes of plaatsen tussen dichte struiken waar bendes samentroepen, worden zo onschadelijk gemaakt. "Het is duidelijk: dergelijk geweld in Brugge kan niet. Dit is een absolute prioriteit", aldus burgemeester Landuyt.