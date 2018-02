Stad bevestigt: Antwerpse Leien een jaar langer, tot 2020, onderbroken NBA

22 februari 2018

10u11 0 De Antwerpse schepen voor mobiliteit, Koen Kennis heeft op een persconferentie vanochtend bevestigd dat de werken op de Leien met een jaar vertraagd zijn en pas tegen 2020 afgerond zullen worden, behoudens dat er geen extra elementen aan het licht komen.

Vooral de ondergrondse werken voor de parkings en autotunnels hebben vertraging opgelopen. Ook het drukste premetrostation van de stad, Opera, zal zes maanden later dan gepland opengaan. Meer bepaald in maart 2019. Waar de grote vertraging net zit, wil de stad niet kwijt.

Schepen Koen Kennis (N-VA): “Wij zijn gisterenmiddag door de aannemer op de hoogte gesteld over deze precieze timing. Wij delen die nu zo mee. Maar dat betekent niet dat wij het hier bij laten. We gaan zelf met de stad nog bestuderen of we dit niet kunnen verbeteren en optimaliseren.”

Voor handelaren worden er extra compensaties voorzien, dat heeft de schepen besproken met zijn collega’s op Vlaams en Federaal niveau.