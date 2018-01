Stad Antwerpen stuurt persrichtlijnen per ongeluk naar pers (rw)

19u12

Bron: eigen informatie 2 BELGA Het Antwerpse stadhuis. Eerste les in communicatie: wees open en transparant. De Antwerpse stadsdiensten hebben dat iets te letterlijk genomen. Deze middag kreeg zowat het hele journalistenbestand via mail de richtlijnen hoe de stadsmedewerkers met de pers dienen om te gaan.

Tientallen journalisten ontvingen niet enkel de persbriefing van het laatste schepencollege, maar ook 24 pagina's met tips en advies voor de stadsmedewerkers.

Zo wordt hen onder meer aangeraden om op voorhand een kernboodschap te bepalen en die waar mogelijk te herhalen. "Antwoord kort maar volledig op vragen van journalisten en ga dan via een 'bruggetje' over naar je eigen boodschap", klinkt het advies. Of hoe je constructief rond de pot draait. Liegen is uit den boze, maar "je hoeft wel niet altijd alles te vertellen".

Ook na het interview professioneel blijven, is de boodschap, en vooral geen commentaren off the record leveren. De Ideale Wereld-woordvoerder Lander Cobbaert is in Antwerpen geen lichtend voorbeeld.

"Belangrijk: zorg dat de relatie met de pers goed blijft", klinkt het nog. Misschien nog vrijblijvend advies voor een update van de nota: check steeds goed de bijlagen als je een mail verstuurt.