Stad Antwerpen sluit fonteinen af om water te sparen kg

25 juli 2018

15u15

Bron: Belga 0 De kranen van de Antwerpse fonteinen zijn vanochtend dichtgedraaid om in deze droge periode zo weinig mogelijk water te verspillen. Dat bevestigt schepen voor stads- en buurtonderhoud Caroline Bastiaens (CD&V) aan Belga. De enige fontein die wel in werking blijft, is die in Park Spoor Noord.

Het Antwerps stadsbestuur neemt de maatregel nadat provinciegouverneur Cathy Berx (CD&V) gisteren een algemeen verspillings- en sproeiverbod tekende. In heel Vlaanderen heeft de droogtecommissie code oranje uitgeroepen.

"We zijn vanmorgen letterlijk het kraantje gaan dichtdraaien bij de Antwerpse fonteinen", zegt schepen Bastiaens. Bij sommige fonteinen, zoals de Brabofontein op de Grote Markt betekent dit een directe drooglegging. Andere fonteinen hergebruiken hun eigen water en worden aangelengd met kraanwater; die toevoer is ook afgesloten. Naarmate het hergebruikte water weg spat en verdampt, zullen ook die fonteinen woensdag en donderdag droog komen te staan.

De enige uitzondering in de stad is de speelfontein in Park Spoor Noord. "Daar zoeken heel wat mensen, vooral kinderen, verkoeling. Die fontein heeft dus niet louter een sierfunctie en blijft aangesloten."