Stad Antwerpen gaat trouwstoeten bestraffen met GAS-boetes: "Iedereen in stoet 350 euro boete", zegt De Wever Lore Michiels

29 mei 2018

08u30

Bron: VTM Nieuws 0 De stad Antwerpen gaat trouwstoeten bestraffen met GAS-boetes. Dat heeft de gemeenteraad goedgekeurd. “We kunnen iedereen die in een autokaravaan zit, een boete geven van 350 euro”, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA) aan VTM NIEUWS.

“Dat betekent echt iedereen: degene die aan het stuur zat, degene die uit het raam hing of op de achterbank zat.” Elke betrokkene mag zich verwachten aan 350 euro boete. “Dat zal al redelijk binnenkomen”, zegt de burgemeester.

In het beste geval kunnen overtreders op heterdaad betrapt worden, maar ook de camera’s met nummerplaatherkenning worden ingezet. Zo wordt alleen de eigenaar van de wagen geïdentificeerd, maar die wordt gevraagd om te zeggen wie er bij hem in de auto zat. “Doet hij dat niet, dan krijgt hij alleen de factuur”, legt De Wever uit.

Zes weken

Wie een autokaravaan wil organiseren, moet dat zes weken op voorhand aanvragen. “Dat is de normale periode om een evenement aan te vragen.” Het is natuurlijk moeilijk om in te schatten wanneer je in feestvreugde zal uitbarsten. “We zullen dat dan ook op een redelijke manier toepassen.”

De burgemeester benadrukt dat de GAS-boete vooral geldt voor autokaravanen die zich gevaarlijk gedragen op de openbare weg. “Ze claimen om puur persoonlijke redenen het openbaar domein, respecteren geen enkele verkeersregel en organiseren vaak levensgevaarlijke toestanden.”

Rode Duivels

Ook wie na een overwinning van de Rode Duivels op het WK met de auto wil gaan toeteren, houdt zich maar beter aan de verkeersregels. “Het is dan niet het moment om met het reglementenboek te gaan smijten, maar wie de verkeersregels niet respecteert kan daarvoor bestraft worden. En als het nodig is, zullen we dat ook doen.”