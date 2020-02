Stabiliteit is belangrijker dan coalitie, vindt cdH-voorzitter Maxime Prévot TT

17 februari 2020

16u12

Bron: Belga 0 Het cdH wil dat er in de eerste plaats een stabiele regering komt. Dat heeft partijvoorzitter Maxime Prévot verklaard bij zijn aankomst aan het Paleis. Prévot is de eerste partijvoorzitter die tijdens de nieuwe audiëntieronde, na het ontslag van Koen Geens, op het Paleis is uitgenodigd.

"Wat telt, is niet zozeer de coalitie, maar de stabiliteit die de regeringscoalitie kan bieden", stelde Prévot. "Wat dit land nodig heeft, is een stabiele regering. Alle formules 'à la Potigny' (naar het MR-parlementslid dat door haar vertrek de Waalse regering van MR en cdH enkele jaren geleden deed struikelen) die maar één zetel op overschot hebben, bieden geen duurzame oplossing.” Prévot verwees daarmee allicht ook naar een coalitie zonder de PS.

De Franstalige humanisten willen niet meegaan in een verhaal van "fronten", zoals het Vlaams front waartoe N-VA-voorzitter Bart De Wever oproept. "De frontale benadering bedaart de gemoederen niet en zorgt niet voor oplossingen", vindt Prévot. Hij kijkt zelf naar het centrum van het politieke speelveld om oplossingen te vinden.



"Al maanden zijn de grote partijen niet in staat oplossingen te vinden. In dit land zijn het altijd de centrumpartijen geweest die stabiliteit en oplossingen brachten. In die geest kom ik naar de koning".



Op dit moment zit Groen-voorzitster Meyrem Almaci bij het staatshoofd, om 17 uur wordt N-VA-voorzitter Bart De Wever verwacht. Morgen zet de koning zijn consultaties verder, om ze woensdag af te ronden.