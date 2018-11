Staatsveiligheid waarschuwt: waakzaamheid voor moslimextremisme blijft nodig Veiligheidsdiensten zien toenemend gevaar in salafistisch thuisonderwijs TT

29 november 2018

14u11

Bron: Belga 2 Hoewel IS zijn slagkracht grotendeels kwijt is, blijft waakzaamheid geboden rond moslimextremisme. Dat is de boodschap van Jaak Raes, de administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat, die vandaag het activiteitenverslag 2017-2018 van zijn dienst voorstelde. De problematiek van de vrouwelijke strijders die naar België willen terugkeren, is een zaak van de regering, voegde hij eraan toe. De Staatsveiligheid waarschuwt in zijn verslag ook voor de gevaren van “internationale salafistische netwerken” in het onderwijs, en dan vooral in het thuisonderwijs.

De laatste tijd heeft Islamitische Staat (IS) zijn militaire slagkracht grotendeels verloren, maar verrassend genoeg heeft dit niet geleid tot een massale terugkeer van Foreign Terrorist Fighters (FTF), stelt de Staatsveiligheid in zijn activiteitenverslag. Raes waarschuwde wel dat de overblijfselen van IS en van Al Qaida zich kunnen hergroeperen in landen met een minder sterke structuur zoals Libië. Een aantal van de Belgische FTF's kunnen daar aanwezig zijn, aldus de baas van de Staatsveiligheid.

De dienst schat dat er in totaal zo'n 400 Belgische FTF's naar Syrië vertrokken zijn. Daarvan zijn er 130 teruggekeerd, inclusief de daders van de aanslagen in Parijs en ons land, en is ongeveer de helft gesneuveld. Er zouden er nog een 150-tal in de regio verblijven.

Vrouwelijke strijders

Raes erkende ook de problematiek van de vrouwelijke FTF's, die in kampen zitten en naar België willen terugkeren. "Hun eventuele terugkeer is een politieke beslissing", aldus Raes, die erop wees dat er verschillende meningen zijn in een aantal landen. Zo zijn er vrouwen die niet aan de strijd hebben deelgenomen en over de nationaliteit van het land beschikken. Anderen hebben wel degelijk gestreden, zijn geradicaliseerd en hebben mogelijk een opleiding gevolgd; zij kunnen dus niet zomaar teruggehaald worden. Voorts zijn er vrouwen die met terroristische doelstellingen afgereisd zijn en hier berecht willen worden. Raes wees er tenslotte op dat er ook vrouwen zullen zijn die illegaal naar België terugkeren. "De inlichtingendiensten kunnen de regering helpen om een beslissing te nemen", besloot hij.

De baas van de Staatsveiligheid wees nog op een aantal gevaren, waardoor de terroristische dreiging niet meteen zal verdwijnen. De gevaren van de invloed van het salafisme is er daar een van, schrijft ook De Standaard. Niet alleen proberen extremistische netwerken scholen of structuren te financieren, het gevaar schuilt vooral in het thuisonderwijs. Volgens de dienst hebben maar liefst 20 procent van de ouders die hun kinderen ingeschreven hebben voor thuisonderwijs, banden met extremistische groeperingen. De meeste groeperingen zijn van salafistische aard en het blijken vooral pubermeisjes te zijn die door hun ouders worden weggehaald uit het gewone onderwijs.

“Democratisering van terreur”

Ook waarschuwde de dienst voor de "democratisering van de terreur". De terroristische propaganda wordt steeds meer gedeeld, inclusief de handleidingen voor aanslagen en het aanmaken van materiaal. Er moet dus niet langer gekeken worden naar de 'usual suspects'.

Daarnaast blijft het radicalisme in de gevangenissen aanhouden. Sinds midden 2015 is binnen de Staatsveiligheid een Cel Gevangenissen opgericht, die aanvankelijk twee medewerkers telde, maar dit jaar reeds 12 man sterk is. De Cel werkt nauw samen met de Cel Extremisme van het Gevangeniswezen. Daarnaast is er op geregelde tijdstippen nog overleg, met OCAD, de Federale Politie en soms ook met Buitenlandse Zaken, DVZ en de Justitiehuizen.

Wat met vrijgelaten terroristen?

Voorts blijft het ook uitkijken naar de veroordeelde terroristen die vrij komen. Vaak zijn ze na 3 of 5 jaar cel nog steeds maar 25 à 30 jaar oud. De vraag is in hoeverre ze nog geradicaliseerd zijn.

"We zijn nog niet aan het einde van de rit. Het jihadisme zal blijven bestaan en de oorzaken waarom de jongeren enkele jaren geleden naar Syrië vertrokken zijn, is niet weggenomen. Bovendien is er de oproep van de IS-top om in eigen land in actie te komen met 'gewone middelen' zoals een vrachtwagen of met gewone gebruiksvoorwerpen zoals messen. Dat kan een inspiratie zijn voor lone wolfs", besloot Raes.

De chef van de militaire inlichtingendienst ADIV, Claude Van de Voorde, vulde meteen aan dat ondanks de verminderde activiteit in het buitenland, "we aanwezig blijven in de regio".