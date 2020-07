Staatsveiligheid waarschuwt voor nieuwe stroming binnen salafisme die vooral kinderen ronselt Redactie

02 juli 2020

09u04

Bron: De Standaard 56 Het ‘madkhalitisch’ salafisme maakt opgang in ons land. Daar waarschuwt de Staatsveiligheid voor. Deze stroming binnen het salafisme richt zich “actief op kinderen” om ze te bekeren. Dat meldt De Standaard.

De Staatsveiligheid spreekt in haar jaarrapport 2019 van een “sterke toename” van het madkhalitisch salafisme, dat 1.400 tot 1.600 sympathisanten telt in ons land. De Standaard kon het verslag inkijken. Daarin stelt de Staatsveiligheid dat de “totalitaire, racistische en antidemocratische” stroming “ernstige bedreiging voor onze inclusieve samenleving” vormt en “een voedingsbodem voor terroristische actie biedt”. De religieuze groepering wil personen en hun familie afzonderen van de Belgische samenleving. Deze salafisten hebben een afkeer van elke vorm van democratie en hebben, nog volgens de Staatsveiligheid, een “onmetelijke bekeringsijver”.

Madkhalitisch salafisme is genoemd naar een van de geestelijke leiders, Rabi Al Madkhali. Ze kwamen voor het eerst boven water in Saoedi-Arabië in de jaren 90. Hun doel is de islam te zuiveren en hun ideologie zo veel mogelijk te verspreiden. Dat gebeurt in ons land onder meer via het internet. Verder moet het leven van moslims volledig volgens de sharia, de islamitische wet, worden geregeld.



Madkhalisten beschouwen maatschappijen als de onze als ongelovig. Ze zijn radicaal tegen elke vorm van democratie maar ook tegen terreurorganisaties, zoals Islamitische Staat of Al-Qaeda. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze ook het gebruik van geweld en de jihad afzweren. Volgens de Staatsveiligheid is hun discours “een gunstige voedingsbodem voor een gewelddadige radicalisering”.

