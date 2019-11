Staatsveiligheid waarschuwt reizende Belgen voor spionage IB

04 november 2019

05u19

Bron: Belga 2 Voor de eerste keer brengt de Staatsveiligheid een brochure uit om Belgen specifiek te waarschuwen voor ­spionage en beïnvloeding vanuit het buitenland. Dat schrijft Het Nieuwsblad vandaag.

"De doelgroep zijn reizende Belgen met enige functie in de publieke sector of in het bedrijfsleven. Maar iedereen die op reis gaat en op zijn privacy staat, kan er zijn voordeel mee doen. ­Bepaalde landen vinden je nu eenmaal interessanter dan je zelf denkt te zijn", klinkt het bij de Staatsveiligheid.

De brochure omvat bovenal tips over wat de reiziger moet doen om zijn smartphone of laptop te beveiligen, zodat niemand kan 'meelezen'. De basisrichtlijnen: "Bescherm uw paswoorden" en "controleer uw privacy-instellingen op sociale media en scherm uw persoonsgegevens af". Die basisrichtlijn geldt voor elke buitenlandse reis, ook naar bevriende landen.

Voor de minder bevriende landen volgen extra tips die het label "medium" of "high" meekrijgen, naargelang het gevaar dat ermee verbonden is. Enkele voorbeelden: "Verwijder uw simkaart en batterij als u uw smartphone ergens moet achterlaten", "maak geen verbinding met openbare wifi-netwerken" of "laad uw toestel niet op via openbare usb-oplaadpunten".

China en Rusland

Die laatste tips gelden voor reizen buiten de Europese Unie. Hoewel de Staatsveiligheid in haar folder niet expliciet zegt in welke landen we extra aandachtig moeten zijn, lijkt het er - gezien de jaarrapporten van onze inlichtingendienst - vooral op dat we op onze hoede moeten zijn in landen als China en Rusland. "In het algemeen gaat het om landen met heel 'offensieve' inlichtingendiensten", is de enige verduidelijking die de Staatsveiligheid geeft.