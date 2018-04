Staatsveiligheid waarschuwde vorig jaar voor 125 asielzoekers KVDS

26 april 2018

06u35

Bron: Belga 5 De Staatsveiligheid heeft bij de screening van asielzoekers vorig jaar voor 125 mensen een hit gevonden in haar databank. Dat betekent dat die asielzoekers "van ver of dichtbij" gelinkt werden aan een van de bedreigingen die de Staatsveiligheid opvolgt. Het kan gaan om spionage, de verspreiding van kernwapens (proliferatie), schadelijke sekten, radicalisme of terrorisme. Dat schrijft De Tijd.

Het aantal hits is relatief klein in verhouding tot de 18.268 asielzoekers die de Staatsveiligheid vorig jaar screende. Bovendien kan een link in de databank van de Staatsveiligheid veel betekenen. Het kan gaan om een gevaarlijke persoon, maar evengoed om iemand die gewoon de aandacht van de inlichtingendiensten heeft getrokken of die slechts onrechtstreeks met een bedreiging in verband is gebracht.

Elke hit die de Staatsveiligheid voor een asielzoeker in haar databank vond, is meegedeeld aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Van de 125 hits die de screenings vorig jaar opleverden, gingen er maar 35 over radicalisme of terrorisme. De namen van die mensen zijn niet alleen doorgespeeld aan de cel Radicalisme van de Dienst Vreemdelingenzaken, maar aan alle partnerdiensten in de strijd tegen het radicalisme.