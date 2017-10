Staatsveiligheid reageert op uitspraken Tobback: "Dit helpt niet om de veiligheid in België te verhogen" ISW

Het interview van de Leuvense burgemeester Louis Tobback van afgelopen zaterdag over onder meer de Staatsveiligheid is bij enkele medewerkers van de veiligheidsdienst in het verkeerde keelgat geschoten. "Veiligheid van de Staat is niet de voetveeg van elkeen die denkt een mening over veiligheid te moeten verkondigen", schrijven enkele medewerkers, die anoniem wensen te blijven, vandaag.

Louis Tobback slaat volgens de medewerkers "de bal mijlenver mis" als het over de Staatsveiligheid gaat. Ze wijzen erop dat sinds Tobback minister van Binnenlandse Zaken was, in 1988, "de wereld, België en de Veiligheid van de Staat niet meer hetzelfde zijn als toen".

Dat Staatsveiligheid geen controle moet afleggen aan het parlement is sinds de oprichting van het Comité I begin jaren 90 al niet meer waar. Daarnaast heeft de wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 1998 de werking van Staatsveiligheid wettelijk vastgelegd met een duidelijke omschrijving van wat de dienst wel of niet moet opvolgen. De auteurs wijzen erop dat "het consequent opvolgen van hooliganisme vooralsnog niet ingeschreven staat in deze wet, in tegenstelling tot de opmerking hierover van Louis Tobback".

Strak gecontroleerd kader

De medewerkers van de dienst weerleggen dat Staatsveiligheid "cavalier seul" speelt. De dienst "speelt net zijn rol in samenwerking met de andere veiligheidspartners in België, binnen het kader van de Nationale Veiligheidsraad waar de lijnen van het veiligheidsbeleid worden uitgezet door de Belgische premier samen met zijn vicepremiers".

Uitspraken zoals die van Tobback "helpen helemaal niet om de veiligheid in België te verhogen", aldus nog de medewerkers van Staatsveiligheid, die wel erkennen dat er fouten zijn gemaakt in het verleden. En "als medewerkers in de 21ste eeuw willen we ook dat de onderste steen wordt bovengehaald" maar "meer dan 30 jaar later willen de huidige medewerkers niet meer worden afgerekend op wat toen al dan niet zou zijn gebeurd (...) het moet duidelijk zijn dat de Veiligheid van de Staat een dienst is die werkt binnen een strak gecontroleerd kader en bestaat uit medewerkers die alles willen doen om samen met de andere veiligheidspartners in België bij te dragen tot de veiligheid van alle burgers", besluiten ze.