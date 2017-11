Staatsveiligheid kende dader van verijdelde aanslag Thalys al sinds 2012 kv

Bron: Belga 0 AFP Ayoub El Khazzani De dader van de verijdelde aanslag op de Thalys in augustus 2015, Ayoub El Khazzani, was al sinds 2012 gekend bij de Staatsveiligheid. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Comité I, de toezichthouder van de inlichtendiensten, waarover La Libre Belgique vandaag bericht.

De Staatsveiligheid werd van Khazzani op de hoogte gesteld door haar Spaanse tegenhanger, die bezorgd was om de radicalisering van de jonge Marokkaan. Zijn broer Imran werd toen ook in de gaten gehouden. "De broers werden in verband gebracht met een vooraanstaand lid van een buitenlandse jihadistische cel", luidt het in het rapport van het Comité I. Die persoon zou volgens de Spanjaarden naar België zijn gevlucht en zou "de schakel vormen in een groter netwerk dat betrokken was bij het uitsturen van strijders naar Syrië".

Het Comité wijst in zijn rapport op de fouten die gebeurd zijn in het dossier dat "routinematig" werd beheerd. Zo hebben noch de Spaanse inlichtendiensten, noch de Staatsveiligheid "een graad van dringendheid of belang aangegeven voor de verwerking van de informatie in de zaak-El Khazzani." De toezichthouder wijst er wel op dat de middelen die de Staatsveiligheid ter beschikking had, beperkt waren.

"Het gemak waarmee de betrokkenen zich binnen en zelfs buiten Europa konden verplaatsen, allerlei soorten communicatiemiddelen kunnen gebruiken en anoniem in regio's en landen verblijven zonder dat ze werden ontdekt, vertegenwoordigt een grote uitdaging voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten", besluit het rapport.