Staatsveiligheid: "Geen onderzoek naar infiltratie inlichtingendiensten"

30 januari 2020

16u59

Bron: Belga 2 Er loopt geen onderzoek van het Comité I, de toezichthouder van de inlichtingendiensten, naar infiltratie bij de Staatsveiligheid. Dat zegt de dienst zelf in een reactie op een bericht in De Tijd afgelopen zaterdag.

De Tijd berichtte dat het Comité I voor het eerst mogelijke infiltratie door buitenlandse geheime diensten in de Veiligheid van de Staat (VSSE) en de militaire inlichtingendienst ADIV onderzoekt. Volgens de krant wordt een twintigtal gevallen onderzocht, waarvan er zich een vijftiental afspeelden bij ADIV en een vijftal bij de Staatsveiligheid. Het zou onder meer gaan om mogelijke Russische infiltratie.

"Er bestaat géén onderzoek door het Comité I naar vijf gevallen van mogelijke infiltratie", zegt de Staatsveiligheid vandaag zelf in een reactie. "Er zijn bij de VSSE ook géén gevallen van infiltratie bekend."



Jaak Raes, administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, stelt dat "het verspreiden van dergelijke onjuiste informatie" grote gevolgen kan hebben. "Een inlichtingendienst die ook maar een schijn van potentiële onbetrouwbaarheid uitstraalt, kan behoorlijk gehinderd worden in zijn werking. Buitenlandse zusterdiensten kunnen geneigd zijn om minder informatie uit te wisselen en het kan ook de bronnenwerking in het gedrang brengen.”

"We zijn een voorstander van persvrijheid", aldus nog Jaak Raes. "Maar informatie lanceren die onvoldoende gestaafd lijkt en op die manier de veiligheid van het land in gevaar kan brengen, druist in tegen het algemeen belang.”