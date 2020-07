Staatsveiligheid: “Extreemrechts schakelde in 2019 een versnelling hoger” LH

02 juli 2020

10u07

Bron: Belga 4 2019 was het jaar van de acceleratie voor extreemrechts. Dat zegt de Veiligheid van de Staat (VSSE) in zijn jaarverslag. Een reeks aanslagen kostte het leven aan tientallen slachtoffers in de westerse wereld en ook in België is er een voedingsbodem voor ideologisch geïnspireerd geweld.

De Staatsveiligheid wijst in het rapport op de aanslag op een moskee in het Nieuw-Zeelandse Christchurch op 15 maart 2019, waarbij 51 doden vielen. "De dader werd niet alleen bejubeld in extreemrechtse middens, hij heeft ook andere extreemrechtse activisten geïnspireerd en aangezet om zijn voorbeeld te volgen", klinkt het.

Andere extreemrechtse aanslagen zoals de moord op de Duitse politicus Walter Lübcke zijn niet meteen te linken aan de raid op de moskee, maar geven wel aan dat de drempel verlaagd is om de stap te zetten van haatspraak naar bruut geweld. De daders zijn meestal eenlingen die alleen handelen, die slechts zelden al in de kijker waren gelopen bij de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.



Ook in België is geweld in extreemrechtse middens geen taboe meer, zegt de Staatsveiligheid. Zo was in rechts-extremistische middens occasioneel te horen dat het Nieuw-Zeelandse voorbeeld hier navolging verdient. "De Veiligheid van de Staat stelt vast dat sommige extreemrechtse kringen dreigen met gewelddadige acties of dat ze de mogelijkheid van zulke acties bespreken. In de meest extreme gevallen is er sprake van rechtse militanten die voorbereidingen treffen voor geweld, zoals het oefenen met vuurwapens en explosieven of het bespreken van potentiële doelwitten", aldus het jaarrapport.

De VSSE heeft inlichtingen over dergelijke voorbereidingen gedeeld met andere veiligheidsdiensten.

Lees ook: “Twintigtal extreemrechtse Belgen gingen naar militaire trainingskampen” (+)