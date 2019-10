Staatsveiligheid blij dat Vlaanderen inburgeringsbevoegdheid zelf invult PVZ

04 oktober 2019

14u40

De Veiligheid van de Staat (VSSE) verwelkomt elk initiatief waardoor Vlaanderen haar bevoegdheid inzake de criteria voor inburgering zelf zou kunnen invullen. Zo reageert de Staatsveiligheid vrijdagmiddag op het nieuws dat de nieuwe Vlaamse regering een eigen dienst opricht die controleert of moskeeën zich aan de aangescherpte erkenningsregels houden.

Het Vlaamse vertrouwen in de Staats­veiligheid is volgens de kranten geschaad na de zaak van de Leuvense Al Ihsaan-moskee. Daarom wil de nieuwe Vlaamse regering een eigen dienst oprichten die controleert of moskeeën zich aan de regels houden.

"De Staatsveiligheid reageert pas zodra ze rechtstreeks, en niet via de pers, is ingelicht over wat een toekomstige Vlaamse inspectiedienst van de lokale geloofsgemeenschappen precies inhoudt", zegt Ingrid Van Daele, woordvoerster van de Staatsveiligheid, in eerste instantie.

Eigen taken

Toch verwelkomt de VSSE alvast elk initiatief waardoor Vlaanderen haar discretionaire bevoegdheid in de materie, met name de criteria voor inburgering, zelf zou kunnen invullen. "Vlaanderen wil dat kennelijk doen door te voorzien in eigen onderzoeksdiensten met ambtenaren die onderzoeksdaden in dat verband zullen uitvoeren. We juichen dat toe en concentreren ons ondertussen onverminderd op onze eigen federale taken binnen de erkenningsprocedure van geloofsgemeenschappen, zoals beschreven door de wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten, met name het opvolgen van extremisme en buitenlandse inmenging. Het Vlaamse regeerakkoord heeft daarop geen impact", aldus Van Daele.

De VSSE wil er ook nog op wijzen niet verantwoordelijk te zijn voor het feit dat de nota in verband met de Al Ihsaan-moskee in Wilsele, die dateert van augustus, met een maand vertraging bij toenmalig Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans is terechtgekomen. "Het is onze zorg geweest om minister Homans de meest recente informatie te bezorgen opdat ze de juiste beslissing zou nemen in verband met de moskee, wetende dat de situatie op het terrein gewijzigd was. Minister Homans daarvan niet op de hoogte brengen, zou pas deloyaal geweest zijn.”