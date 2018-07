Staatssecretaris voor Sociale Fraudebestrijding: "Selor en VDAB te log" IB

16 juli 2018

05u24

Bron: Belga 0 Volgens staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld) moet de overheid korter op de bal spelen om meer mensen aan het werk te krijgen. Dat zegt hij vandaag in De Morgen.

De Backer vindt het niet normaal dat het tot zes maanden kan duren eer iemand bij de VDAB een opleiding tot vrachtwagenchauffeur kan volgen. Maar hij is ook streng voor Selor, het selectiebureau van de overheid. "Soms is het tot twee jaar wachten voor iemand effectief in dienst genomen kan worden", aldus De Backer.

Volgens hem zijn de procedures veel te log. "Waarom laten we dat niet doen door één of meerdere privépartners?" Bij de VDAB erkennen ze dat er inderdaad wachtlijsten zijn geweest voor bepaalde knelpuntvacatures, maar dat die voor truckers is weggewerkt.