Staatssecretaris van Gelijke Kansen Zuhal Demir: "Hoofddoek hoort niet thuis op school" LVA

25 augustus 2018

04u51

Bron: Belga 0 De hoofddoek heeft geen plaats op school. Dat is de boodschap van staatssecretaris van Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) zaterdag in Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. "Een school is zoals een thuis: je moet je daar vrij voelen. Een hoofddoek hoort er dus niet", zegt ze.

Een van de aanleidingen voor het voorstel is haar vaststelling dat meisjes op steeds jongere leeftijd een hoofddoek beginnen te dragen. "En dat is een probleem. Die ongelijkheid moet je niet normaliseren op de schoolbanken. Laat ze op school proeven van gelijkheid, zodat ze later zelf keuzes kunnen maken."

Demir wil dat een volgende regering zich buigt over de zaak en een "volwassen debat" voert.

Lieven Boeve, hoofd van het katholiek onderwijs, vindt dat het "niet aan de overheid is om dit te verbieden". "Wat niet wil zeggen dat een school dat niet kan, bijvoorbeeld als er te veel druk is op de meisjes om de hoofddoek tegen hun zin te dragen. Maar met een nieuw politiek opbod gaan we de scholen en de leerlingen sowieso niet helpen."