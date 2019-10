Staatssecretaris dient klacht in tegen “misselijkmakende reclame Bicky Burger” Al 300 klachten binnengekomen bij reclamewaakhond JEP: "Enorm veel” SVM HAA

09 oktober 2019

10u14

Bron: Belga 10 Brussels minister voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS) dient een klacht in bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) tegen reclame voor Bicky Burger. Haar Waalse collega en partijgenote Christie Moreale bereidt eenzelfde stap voor. JEP heeft in totaal al zo’n 300 klachten ontvangen over de advertentie. “In verhouding tot andere campagnes zijn dat er enorm veel”, zegt voorzitter Piet Moens.

Een man verkoopt zijn vrouw een stevige mep omdat zijn hamburger in het verkeerde doosje zit. "Fake Bicky, Fwa?", zegt de tekstballon bij de prent van kunstenaar Roy Liechtenstein. De reclame die Goodlife Foods (het Nederlandse bedrijf achter de hamburger; nvdr) op sociale media plaatste, wekt nogal wat verontwaardigde reacties los. Ook in politieke kringen.

"Ik heb beslist klacht in te dienen bij de JEP", kondigt staatssecretaris Ben Hamou aan. "Het merk zet duidelijk aan tot verwerpelijk gedrag dat de fysieke integriteit van vrouwen in gevaar brengt.”

“Strijd tegen cyberseksisme opvoeren”

"Bicky Burger neemt de vrijheid een misselijkmakende en totaal onverantwoorde campagne te lanceren. Het toont aan dat we de strijd tegen geweld op vrouwen en tegen cyberseksisme moeten opvoeren.”

Waals minister Moreale broedt eveneens op een klacht bij de JEP en bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Kamerlid Sarah Schlitz (Ecolo-Groen) zal federaal minister voor Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) aan de tand voelen.

Toekomstig PS-voorzitter Paul Magnette verklaarde op Twitter dat hij nooit nog een Bicky Burger zal eten. “En ik zal het niet missen".

Et bien moi je ne mangerai plus jamais de #bickyburger (et ça ne me manquera pas) Paul Magnette(@ PaulMagnette) link

“Geweld in reclame uit den boze”

Bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) zijn al een 300-tal klachten binnengelopen over de advertentie. “In verhouding tot andere campagnes zijn dat er enorm veel”, zegt JEP-voorzitter Piet Moens. Voor de reclamecampagne voor de website RichMeetBeautiful.be van september 2017, die ook niet in goede aarde viel bij de publieke opinie, liepen bijvoorbeeld zo’n 200 klachten binnen.

Moens begrijpt de verontwaardiging over de Bicky-reclame, en verwacht dat nog meer klachten zullen binnenkomen. “Geweld in reclame is uit den boze. Dat staat in de code van de internationale kamer van koophandel.”

Momenteel zoekt de JEP uit wie de afzender is van de campagne. Als die in het buitenland ontwikkeld werd, moet de reclamewaakhond van het betrokken land de klachten behandelen. Blijkt het om een Belgische adverteerder te gaan, zal de JEP zich erover buigen.

Inmiddels is de veelbesproken campagne niet meer te zien op de sociale kanalen van Bicky Burger.