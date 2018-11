Staatssecretaris Demir wil een zorgcentrum voor seksueel geweld in elke provincie KVE

22 november 2018

09u52

Bron: Belga 0 Ongeveer een jaar geleden richtte staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) drie zorgcentra voor seksueel geweld op. Duizend slachtoffers zochten daar hulp, een pak meer dan verwacht. Demir wil daarom aan de regering steun vragen om in elke provincie zo'n zorgcentrum in te richten.

Een jaar geleden werden in Gent, Brussel en Luik zorgcentra opgericht voor slachtoffers van seksueel geweld. Het ging om een pilootproject. Op één locatie krijgen de slachtoffers alle hulp die ze nodig hebben. Ze kunnen praten met psychologen, kunnen er terecht bij een forensisch verpleegkundige en er is ook een zedeninspecteur om eventueel klacht in te dienen bij de politie.

"Voor het hele pilootjaar werden 600 slachtoffers verwacht, gebaseerd op het aantal door de politie en ziekenhuizen geregistreerde feiten in de voorbije jaren. Toch liep dat aantal op tot bijna 1.000. Er is dus nood aan dergelijke Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG)", zegt Demir.

De politie registreerde in 2017 ongeveer 3.400 gevallen van verkrachting. Dat betekent dat ongeveer één derde hiervan naar een ZSG stapte. Negentig procent van de slachtoffers die naar een ZSG stapte zijn vrouwen; bijna een derde (29 procent) is jonger dan 18. Ruim twee derde van de slachtoffers dient klacht in bij de politie in de centra.

"De Zorgcentra na Seksueel geweld zijn een antwoord op de dringende nood om slachtoffers beter te begeleiden. Niet alleen lichamelijk en geestelijk, maar ook de basis werd gelegd om een betere juridische opvolging te krijgen na seksueel geweld", aldus de staatssecretaris nog. "Ik wil daarom gaan naar een nationale uitrol waarbij er minstens één per provincie wordt voorzien. Daar is echter budget voor nodig en daarom zal ik in het voorjaar naar de ministerraad gaan voor steun."

