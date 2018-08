Staatssecretaris Debaets wil technologie die smartphonegebruik achter stuur onmogelijk maakt AV

24 augustus 2018

16u11

Bron: BELGA 0 Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets vraagt (CD&V) dat minister van Mobiliteit François Bellot (MR) prioritair werk maakt van technologie die smartphonegebruik in vrachtwagens tegen gaat. Minister Bellot zal eerst laten onderzoeken of hogere boetes het probleem kunnen verhelpen.

Elke dag worden er achttien pv's opgemaakt voor smartphonegebruik achter het stuur bij vrachtwagenchauffeurs. Staatssecretaris Debaets merkt dat de politie doet wat ze kan om dit te beboeten, maar "het is dweilen met de kraan open", stelt Debaets.

Het is dweilen met de kraan open. Bianca Debaets, Staatssecrataris voor Verkeersveiligheid

"Iedereen weet dat smartphonegebruik tijdens het rijden levensgevaarlijk is. In de eerste plaats voor zachte weggebruikers, maar ook voor iedereen die zich in het verkeer begeeft. Het is de taak van de overheid om hier paal en perk aan te stellen. Technologie geeft ons vele mogelijkheden om het bestaande verbod op smartphonegebruik achter het stuur ook echt af te dwingen", vindt Debaets.

Het Brussels gewest zal de transportorganisaties ondersteunen die bedrijven begeleiden bij het uitrusten van vrachtwagens met technologie om smartphonegebruik achter het stuur tegen te gaan.

Hogere boetes

Federaal minister Bellot zal in eerste instantie onderzoeken of hogere boetes een oplossing kunnen bieden voor het probleem. "Op basis van de onderbouwde argumentatie van Vias zal minister Bellot laten onderzoeken of hogere boetes voor gsm-gebruik achter het stuur bij vrachtwagens aangewezen is. We zijn alleszins verontrust door de toename van het aantal overtredingen", stelt de woordvoerder van minister Bellot.

De technologie die het gebruik van de gsm achter het stuur verbiedt behoort in de toekomst tot de mogelijkheden, maar minister Bellot richt zich voor de toepassing naar het Europese niveau. "We volgen de technologie op de voet, want deze technologie kan levens redden. Dit soort uitrustingen moet op Europees vlak opgenomen worden in de maatregelen. Ook daar is het belangrijk dat we de evolutie opvolgen en toepassen", luidt het.