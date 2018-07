Staatssecretaris De Backer wil plastic rietjes en bekers bannen van Belgische stranden kg

02 juli 2018

11u16

Bron: Belga 0 Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) gaat met de strandclubs aan de Belgische kust samenzitten om niet langer plastic bekertjes of rietjes aan te bieden. Dat heeft hij vanochtend gemeld. Op die manier neemt hij een extra maatregel om de stranden zo veel als mogelijk plasticvrij te maken.

De Backer wil vermijden dat onze Noordzee een plasticsoep wordt en werkte al een actieplan uit tegen marien afval en plastic in onze Noordzee. Nu wil hij nog een stapje verder gaan en zoveel mogelijk wegwerpplastic van het strand weren. Het gaat hierbij onder meer om rietjes of plastic bekertjes. De staatssecretaris wil met alle strandclubs rond de tafel zitten om een afsprakenregeling te maken, voor deze zomer al.

"Kleine daad, groot resultaat"

"We moeten vermijden dat ons strand een vuilbak wordt en onze Noordzee een vuilnisbelt", aldus De Backer. "Daarom wil ik samenwerken met de verschillende strandclubs om plastic dat maar één keer gebruikt wordt niet langer aan te bieden in de strandclubs". Zo zullen er minder PET-flessen aangeboden worden en zullen er zo weinig mogelijk plastic rietjes, borden, bestek of wegwerpbekers gebruikt worden.

"Kleine daad, groot resultaat. Het is niet langer verantwoord om plastic maar enkele seconden te gebruiken, terwijl het een eeuwigheid duurt om die af te breken. We moeten daarom allemaal onze verantwoordelijkheid nemen", meent De Backer.

Sensibiliseringsacties

Daarnaast zullen er tijdens de zomervakantie vanuit de verschillende strandclubs ook sensibiliseringsacties georganiseerd worden. De staatssecretaris voor de Noordzee zal ook de Federal Truck opnieuw inzetten om strandopruimacties te organiseren en toeristen bewust te maken van de zwerfvuilproblematiek.

Wereldwijd drijven er in de zeeën en oceanen 13.000 stukken plastic per vierkante kilometer. De Noordzee is er beter aan toe met gemiddeld 3.875 drijvende items per vierkante kilometer, waarvan bijna 96 procent bestaat uit plastic.