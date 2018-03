Staatssecretaris De Backer plant extra ruimte voor windmolens op Noordzee kv

21 maart 2018

17u35

Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer ziet nog ruimte voor extra windmolenparken in de Noordzee. Dat zei hij in het kader van Belgian Offshore Days in Oostende, een vakbeurs waar het kruim van de sector verzamelen blaast. De tweedaagse beurs sluit donderdagavond de deuren.

Het windmolenpark Rentel is in volle aanbouw. De haven van Oostende ligt vol wieken en constructies voor 42 nieuwe windmolens die daargebouwd worden. Volgend jaar wordt ook de bouw van het Northerpark gestart en daarna volgen nog Seastar en Mermaid. Als alles gerealiseerd en operationeel is, wellicht tegen 2022, zijn de voorziene concessies voor windmolenparken nagenoeg volgebouwd.

Maar het is de wens van staatssecretaris De Backer om nog meer windmolenparken te realiseren. Op dit moment is er een herziening van het Marien Ruimtelijk Plan in opmaak en wordt gekeken of er nog ruimte is voor extra windmolens.

"De Noordzee speelt een cruciale rol in de omslag naar meer hernieuwbare energie. De prijzen zijn internationaal sterk aan het dalen. Ook in België betalen we nu 5 miljard minder steun voor dezelfde hoeveelheid groene energie vanop de Noordzee. Hiermee voorzien we duizenden gezinnen van betaalbare hernieuwbare energie", zegt De Backer. "Ik zie in onze Noordzee nog plaats voor extra windmolenparken. Daarom ben ik voorstander in het nieuw Marien Ruimtelijk Plan vanaf 2020 plaats te maken voor extra windmolenparken in onze Noordzee. Onze Belgische industrie speelt aan de kop van Europa en kan zo haar expertise gebruiken voor een Belgische "Energiewende" vanuit de Noordzee. Betaalbare groene energie is de toekomst."

Dinsdag nog maakte Oostende bekend dat er al bijna 500 mensen in de Oostendse voorhaven werken in de offshoresector, dus onder meer voor de bouw en het onderhoud van de windmolenparken op de Noordzee.