Staatssecretaris De Backer: "Ofwel verandert Unia, ofwel verspeelt het zijn bestaansrecht" "Jeruzalem is de hoofdstad van Israël, daar is geen discussie over"

29 maart 2018

12u35

Bron: Belga - Joods Actueel 0 "Unia moet alle vormen van racisme op gelijke manier behandelen, en niet beslissen wat voor hen belangrijk is en wat ze niet belangrijk vinden." Dat zegt staatssecretaris voor Bestrijding Sociale Fraude en Privacy Philippe De Backer (Open Vld) in een interview met Joods Actueel. Volgens De Backer moet het interfederaal gelijkekansencetrum Unia nu veranderen, of hun bestaansrecht verspelen.

Nog in het interview wilde de N-VA het verbod op ritueel slachten "per se binnenhalen". "We moeten wel kijken welke oplossingen we de Joodse gemeenschap kunnen aanbieden", aldus De Backer, Antwerps lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen. Tot slot noemt De Backer Jeruzalem ook nog de hoofdstad van Israël.

De Backer reageerde in het interview op het feit dat Forum der Joodse Organisaties meer dan een jaar geleden zijn vertrouwen in Unia heeft opgezegd. Aanleiding was toen een interne mail die gelekt van een Unia-medewerker, die gelekt werd door Joods Actueel. In die mail had een Unia-jurist de veroordeling van een man die antisemitische leuzen scandeerde op een pro-Palestijnse manifestatie "kromspraak" genoemd.

De staatssecretaris vroeg zich af of Unia het niet aan zichzelf te danken heeft dat het Forum zijn vertrouwen opzegde. "Ik denk dat ze in het verleden foute keuzes hebben gemaakt en ze moeten zich nu maar eens herpakken. Ik vind zeker dat we een organisatie nodig hebben die racisme, antisemitisme en ongelijkheid bestrijdt." Als Unia niet verandert moet de politiek "maar eens gaan nadenken over de oprichting van een instelling die deze taken wel correct kan uitvoeren".

"Wij bestrijden àlle vormen van discriminatie en racisme, waaronder antisemitisme", zegt Unia-woordvoerder Bram Sebrechts in een reactie. "Er is inderdaad een incident geweest met het Forum, maar dat is uitgepraat en sindsdien is er een goede dialoog tussen het Forum en Unia. Wie ons jaarverslag leest, zal inzien dat Unia zonder vorm van onderscheid alle gevallen van discriminatie en racisme grondig aanpakt."

Besnijdenissen

De Backer stelde de Joodse gemeenschap ook gerust wat betreft besnijdenissen. "Mijn collega Maggie De Block heeft duidelijk gecommuniceerd dat daar niets aan zal veranderen."

Nog volgens de staatssecretaris heeft Israël "alle recht van bestaan (...) Er is maar één staat ter wereld waarvan het bestaansrecht wordt aangevallen en daar moeten we ons tegen uitspreken." Het staat voor De Backer ook buiten kijf dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is. "Dat is duidelijk: punt. Daar is geen discussie over" De beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem als hoofdstad te erkennen, werd enkel door Guatemala gevolgd.