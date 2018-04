Staatssecretaris De Backer erkent Duitse duikboot UB29 als erfgoed TT

21 april 2018

14u04

Bron: Belga 0 Staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) heeft drie scheepswrakken erkend als cultureel erfgoed. Ook de UB29, de onlangs gevonden Duitse duikboot die in Oostende rust, wordt erkend. Dat heeft hij aangekondigd bij de officiële opening van de tentoonstelling '1914 - 1918 - Slag om de Noordzee', onder meer in het bijzijn van de Britse prinses Anne.

De Britse kannoneerboot Motorlaunch, vergaan op de raid van Zeebrugge, en de Franse torpedoboot Torpilleur Barlebas zijn erkend als cultureel erfgoed, samen met de UB29, de Duitse duikboot die in 2017 werd gevonden door onderwaterarcheoloog Tomas Termote. De Backer maakte de erkenning bekend in het bijzijn van de Britse prinses Anne en de minister-president van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen Armin Laschet die ook een replica van het naamplaatje meekreeg. De tentoonstelling toont overigens het originele kanon van de UB29, dat onlangs werd bovengehaald.

"De Duitse duikboot is uniek, aangezien er nooit eerder een duikboot uit WO I werd teruggevonden die zo intact is", zei De Backer bij de overhandiging van het naamplaatje. "Hoewel de boot een eeuw op de bodem van de zee lag, is hij verbazingwekkend goed bewaard. Als een belofte om schouder aan schouder ons gemeenschappelijk erfgoed te verdedigen: onze democratie, rechtstaat en fundamentele rechten en vrijheden."

Maar dus ook twee andere wrakken werden erkend. "Deze drie scheepswrakken vertellen een donkere bladzijde uit onze Europese geschiedenis. Maar het is wel een donkere bladzijde, uitgevochten op onze Noordzee, die mee bepaald heeft hoe onze samenleving er vandaag uitziet. Daarom is het zo belangrijk die herinneringen te koesteren en beschermen. Zeker aangezien steeds minder overlevers het verhaal nog kunnen vertellen. Dat hebben we de afgelopen vier jaar gedaan, maar dat moeten we ook in de toekomst blijven doen", zei hij. In totaal zijn er nu elf wrakken erkend.