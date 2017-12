Staatsblad sluit recordjaar af met iets meer dan 117.000 pagina's TT

14u46

Bron: Belga 0 BELGA Het Belgisch Staatsblad heeft het jaar 2017 afgesloten met een recordaantal pagina's. Er werden exact 117.002 bladzijden gepubliceerd, wat er bijna 10.000 meer zijn dan in het vorige recordjaar 2014 (107.270). "Het was op het vlak van wetgeving nochtans een vrij normaal jaar", zegt Wilfried Verrezen, directeur van het Belgisch Staatsblad.

In het Staatsblad verschijnen de wetten, besluiten en andere officiële berichten van regeringen en parlementen. Dat het Staatsblad in 2017 dikker zou zijn dan anders, was eerder al duidelijk. Na het verspreiden van de laatste editie van het jaar vrijdag, is ook bekend geworden dat de teller voor dit jaar stopt op 117.002 pagina's.

"Het zijn heel veel pagina's, maar het was nochtans geen uitzonderlijk jaar op het vlak van wetgeving", klinkt het bij Verrezen. "In het begin van het jaar hadden we wel enkele grote internationale verdragen. Omdat daar forse kleppers bij waren, hadden we na drie maanden al een voorsprong van 25.000 pagina's. En die hebben we continu meegesleept."

De associatieovereenkomst tussen enerzijds de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en anderzijds Oekraïne vormde met 6.827 pagina's de dikste turf.

Voorts wordt voor een verklaring ook verwezen naar de regionalisering van de binnenwateren. "Die bevoegdheid is bij de laatste staatshervorming van het federale niveau overgeheveld naar de gewesten. Dat zorgt meteen voor een vermenigvuldiging van het aantal pagina's daarover", aldus Verrezen.