Staatsblad breekt opnieuw alle records: 35 keer zoveel pagina's als de langste roman ooit TT

Bron: Belga 0 BELGA Het Belgisch Staatsblad ligt op recordkoers, althans wat het aantal pagina's betreft. De teller staat vandaag al op 107.448 pagina's - het hoogste aantal ooit, meldt Wolters Kluwer Belgium. En dan moet december nog passeren, wanneer de omvangrijke programmawetten en -decreten de revue passeren. Het Staatsblad telt daarmee meer dan 35 keer zoveel pagina's als de langste roman ooit.

Het is À la recherche du temps perdu van de Franse auteur Marcel Proust, in 13 delen gepubliceerd tussen 1913 en 1927, dat door het Guinness World Record Book als langste roman ooit gepubliceerd wordt beschouwd. Het boek telt niet minder dan 3.031 pagina's, die echter in het niets vervallen bij de meer dan 100.000 Staatsbladpagina's die tot op vandaag al zijn gepubliceerd.

Het is pas voor de derde keer in zijn 186-jarig bestaan dat het Staatsblad de kaap van 100.000 pagina's rondt. De vorige recordjaren waren 2013 en 2014, met respectievelijk 104.172 en 107.270 pagina's.

Wet van 6.827 pagina's

De meest lijvige tekst was de wet waarmee ons land instemde met de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie enerzijds en Oekraïne anderzijds. Die turf was goed voor 6.827 pagina's. En vorige maand kwam er het KB bij over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, waardoor de teller met 2.350 bladzijden aandikte.

De belangrijkste leverancier van wetteksten blijft het federale niveau, met 55,4 procent. Vergeleken met 20 jaar geleden is dat een daling met 9,3 procent, wat wellicht een gevolg is van de opeenvolgende staatshervormingen die meer bevoegdheden bij de deelentiteiten legden. De decreten van de Vlaamse gemeenschap en van het Waals gewest waren goed voor respectievelijk 14,5 en 13,6 procent van de gepubliceerde teksten.

Het Staatsblad verschijnt sinds 2003 alleen nog in elektronische vorm. In 2002, het laatste jaar van publicatie op papier, telde het Staatsblad ‘slechts’ ongeveer 63.000 pagina’s.

Elke Belg wordt geacht op de hoogte te zijn van de informatie die in het Staatsblad verschijnt.

