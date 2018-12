Staat veroordeeld om geradicaliseerde gedetineerden naar rechtbank over te brengen

07 december 2018

De Belgische Staat is door de rechtbank van Brussel veroordeeld om de overbrenging te organiseren van vijf geradicaliseerde gedetineerden naar het Brusselse justitiepaleis. De vijf verblijven in een hoogbeveiligde afdeling van de gevangenis van Itter en willen in eigen persoon de detentieomstandigheden aanklagen. Dat bericht RTL Info.