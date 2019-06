Staat pakt naast 100 miljoen van veroordeelde criminelen SPS

13 juni 2019

06u19

Bron: Belga 4 De rechters in ons land hebben vorig jaar 361 miljoen euro aan strafrechtelijke boetes uitgesproken. Ongeveer een derde daarvan kan niet geïnd worden omdat de veroordeelde geen geld heeft staan of omdat de Belgische Staat niet weet waar dat geld zit. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

De FOD Finan­ciën klasseert een derde van die boetes al in de categorie "invordering belemmerd". Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën, die Kamerlid Barbara Pas (Vlaams Belang) opvroeg bij bevoegd minister Alexander De Croo (Open Vld).

De voornaamste reden is dat de veroordeelde op de een of andere manier niet in staat is om die boete te betalen. Dat zorgt voor flink wat wrevel bij de magistratuur omdat de indruk van straffeloosheid wordt gewekt.

De politiek werkt aan oplossingen, maar die laten lang op zich wachten. Aftredend minister van Justitie Koen Geens (CD&V) pleit voor het principe "follow the money". Door strafuitvoeringsonder­zoeken kan het parket nagaan of drugscriminelen bijvoorbeeld in het buitenland nog rekeningen of eigendommen hebben. Daar kan dan het geld gehaald worden.