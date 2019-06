Staan onderhandelingen voor nieuwe Vlaamse regering op een laag pitje? "De Wever temporiseert” Vlaams Belang voelt nog steeds bereidwilligheid na lang gesprek met N-VA-voorzitter BVB TT

04 juni 2019

14u59

Bron: Belga 3 Vlaams formateur Bart De Wever temporiseert. Dat valt vanavond te horen bij enkele onderhandelaars. De N-VA-voorzitter zou weinig haast maken met de vorming van een Vlaamse regering, omdat die te zeer afhankelijk is van de totstandkoming van een federale evenknie. Sp.a heeft nog geen nieuwe afspraak met de formateur na de informatieronde van vorige week, Groen “communiceert zodra er nieuws is”. Om de debatten onder de waterlijn te houden, bleef De Wever vanmiddag overigens in Antwerpen.

Na een eerste consultatieronde, in de dagen na de verkiezingen, vatten De Wever en zijn team vandaag een tweede reeks gesprekken aan, waarin het al wat meer over de inhoud mag gaan. PVDA is er deze keer niet meer bij, de andere partijen wel. Maar de gesprekken zouden dus op een laag pitje staan. Nochtans pleitte de N-VA er voor de verkiezingen voor om snel een nieuwe Vlaamse regering te vormen, om op die manier federaal druk te zetten.

De Wever lijkt deze week van groot naar klein te gaan. Vlaams Belang, op 26 mei goed voor 18,50 procent, mocht de hele voormiddag op bezoek bij de formateur. Tom Van Grieken, Barbara Pas en Chris Janssens hadden "een lang en goed gesprek, in vertrouwen".

“Voel nog altijd bereidheid”

"N-VA heeft van in den beginne, na de verkiezingen, bereidheid getoond om met ons te overleggen. Die bereidheid voel ik ook vandaag nog", zegt Limburgs lijsttrekker Chris Janssens. "Het gesprek van deze voormiddag was een uitwisseling van ideeën." Meer wil Vlaams Belang voorlopig niet kwijt over de inhoud, "want de weg naar samenwerking loopt over een pad van vertrouwen". Een uitnodiging voor een nieuw gesprek heeft de partij nog niet op zak. “De formateur wil nu eerst de andere partijen zien, in de loop van de komende dagen”, aldus Janssens.

Naar alle waarschijnlijkheid werden in de loop van de namiddag ook CD&V en Open Vld ontvangen. De liberale voorzitster Gwendolyn Rutten plaatste op Instagram een foto met als bijschrift ‘Informatieronde’, al mogen we daar volgens de partij niet uit afleiden dat ze vandaag op gesprek is geweest. De foto dateerde van vorige week.

Sp.a heeft intussen nog geen nieuwe afspraak met de formateur. Groen houdt zich op de vlakte.

Donderdag eerste verslag Vande Lanotte en Reynders

Op federaal vlak worden informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) donderdag op het paleis verwacht voor een eerste verslag. Ook over hun werkzaamheden lekt voorlopig weinig tot niets uit. Voorlopig is enkel bekend dat ze behalve politieke contacten ook discrete gesprekken voeren met instellingen en organisaties buiten de politiek, zoals de Nationale Bank. Ze willen zicht krijgen op de socio-economische uitdagingen waar ons land voor staat.

Met cdH en Groen waren er gisteren gesprekken, morgen gaat de sp.a langs, met andere partijen waren of komen er nog gesprekken. Vandaag was Reynders - nog steeds minister van Buitenlandse Zaken en Defensie in de ontslagnemende regering - even in de Duitse hoofdstad Berlijn voor een klimaat- en veiligheidsconferentie.

"Conservatief, extreem gedachtegoed”

Alvast Open Vld laat ondertussen op de sociale media opnieuw verstaan dat een samenwerking met Vlaams Belang wordt uitgesloten.

Voorzitster Gwendolyn Rutten tweette haar mening over de standpunten van Vlaams Belang-verkozene Dominiek Sneppe rond holebi’s met kinderen. “Liefde is liefde. Zijn wie je zélf wil zijn. Houden van wie jij wil. Alle gezinnen tellen. Dat is ónze liberale waarde. Daar zijn wij fier op. Dat staat onoverbrugbaar ver af van dit conservatief, extreme gedachtegoed”, schreef Rutte na een uitspraak van Sneppe dat holebi's die trouwen en kinderen hebben “een brug te ver” is.

Ook N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys had overigens kritiek op dat standpunt. “Maak kennis met de andere kant van de brug”, tweette hij, onder de hashtag #LoveMakesAFamily.

Groen komt alleszins niet vandaag aan bod. Die partij krijgt pas in de loop van de dag meer info over een nieuwe afspraak.

