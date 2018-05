Staalproducent Joris Ide krijgt geldboete na ongeval waarbij arbeider hand verliest kv

Bron: Belga 0 De Brugse correctionele rechtbank heeft staalproducent Joris Ide veroordeeld tot een geldboete van 18.000 euro, waarvan 6.000 euro met uitstel, voor een ernstig arbeidsongeval. Eind 2015 verloor een arbeider zijn hand bij een ongeval met een pletwalsmachine.

Op 10 november 2015 raakte een man uit Dudzele met zijn hand geplet in de pletswalsmachine waarmee stalen platen gemaakt werden. Het slachtoffer onderging in totaal bijna 15 operaties en verbleef ongeveer zes weken in het ziekenhuis. Na enkele operaties bleek echter dat zijn hand niet meer gered kon worden en daarom geamputeerd moest worden. R.D. kreeg een voorlopige schadevergoeding van 15.000 euro toegewezen. Er werd een deskundige aangesteld om de precieze schade te onderzoeken.

Het arbeidsauditoraat merkte op dat de staalproducent geen rekening hield met de gevaren van de machine. Zo werd in 2005 al vastgesteld dat het risico om gekneld te geraken bestond. Datzelfde risico bleek ook bij een nieuwe controle in 2011. Bovendien kreeg de arbeider geen opleiding om aan die productielijn te kunnen werken.

De verdediging gaf toe dat de machine eigenlijk niet geschikt was. "Er was wel een afschermingskap geplaatst, maar achteraf bekeken bleek dat niet voldoende", pleitte de advocaat van het bedrijf. Toch werd ook gewezen op de rol van het slachtoffer zelf. Die zou immers de instructie gekregen hebben om niet in te grijpen terwijl de machine nog werkte. Ten slotte wierp de verdediging op dat Joris Ide de gevaren ondertussen wel heeft aangepakt.