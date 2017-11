Sta je te lang op parkeerplek in Leuven? Dan verwittigt sensor automatisch parkeerwachters EP

12u28

Bron: Belga 0 Foto Vertommen Op de Shop&Go-plaatsen mag je maximaal 30 minuten parkeren. De sensoren zullen dan ook een bericht sturen naar de parkeerwachter als een auto die tijd overschrijdt. Sensoren in het wegdek controleren voortaan of de maximumduur van 30 minuten dat een auto mag parkeren op een shop-and-goplaats in het Leuvense stadscentrum niet overschreden wordt. In geval van een overschrijding worden automatisch de parkeerwachters verwittigd om de voorziene boete van 27,5 euro uit te schrijven.

In het kader van het nieuwe verkeerscirculatieplan voor de binnenstad breidde het stadsbestuur eind vorig jaar niet alleen het verkeersluwe en -arme stadshart uit, maar werden aan de rand van deze autovrije zone verspreid over verschillende locaties ook in totaal 110 shop-and-goplaatsen voorzien. Die zijn bedoeld voor autobestuurders die gedurende een korte tijd boodschappen willen doen.

Nieuwe borden

"We merken echter dat een aantal voertuigen langer blijft staan dan de voorziene 30 minuten. Om de rotatie zo hoog mogelijk te houden willen we hieraan met behulp van deze sensoren paal en perk stellen. Omdat het voor sommige bestuurders niet duidelijk was dat het om een dergelijke parkeerplaats ging hebben we ook nieuwe aanduidingsborden geplaatst. Momenteel geldt er een uniforme boete van 27,5 euro. We bekijken momenteel ook om die te verhogen naarmate bestuurders er langer blijft staan", aldus de Leuvense schepen Dirk Robbeets (sp.a), bevoegd voor Openbare Werken.