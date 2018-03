Spuwende zwartrijder (44) gaat buschauffeur te lijf



05 maart 2018

Een 44-jarige man is gisteravond in Leuven opgepakt nadat hij een buschauffeur van De Lijn had aangevallen. De man was ter hoogte van de Tiensepoort op de bus gestapt zonder te betalen.