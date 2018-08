Sproeiverbod wordt overal opgeheven, code oranje voor droogte blijft wel behouden SVM

17 augustus 2018

16u21

Bron: Belga 16 Het sproeiverbod wordt in alle provincies opgeheven, al blijft code oranje voor droogte wel gelden in heel Vlaanderen. Dat hebben de verschillende provinciegouverneurs op advies van de Droogtecommissie beslist.

Het blijft erg droog in Vlaanderen. Code oranje blijft dan ook van kracht, zo besliste de Droogtecommissie vandaag. Maar dankzij de regen van de voorbije dagen en het dalend waterverbruik adviseert de Droogtecommissie wel een versoepeling en het intrekken van het sproeiverbod. Op die aanbeveling gaan de verschillende provincies in. Zowel Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen als West-Vlaanderen trekken het sproeiverbod in, zo beslisten de provinciegouverneurs vanmiddag.

In Oost-Vlaanderen was het al een maand lang strenge waterbesparende maatregelen van kracht. Zo mochten Oost-Vlamingen geen leidingwaterwater gebruiken voor onder meer het wassen van auto's, vullen van zwembaden en irrigeren van tuin en gazon. Ook het gebruik van grond- en regenwater was tot vandaag enkel toegelaten voor strikte landbouwtoepassingen en na 18u 's avonds of voor 10u 's ochtends. Die maatregel wordt nu ingetrokken, maar het oppompverbod blijft wel gelden.

Regen

Aanleiding tot de versoepeling is de regen van de voorbije dagen en de lagere temperaturen. Het regenwater vulde de regenputten aan, zodat dat water weer kan worden gebruikt om bijvoorbeeld wasmachines te laten draaien en toiletten door te spoelen. Samen met de lagere temperaturen zorgt dit ervoor dat het drinkwatergebruik weer op een normaal niveau ligt.

Toch blijft het erg droog. Het heeft nog niet genoeg geregend om de neerslagtekorten weg te werken en grote hoeveelheden neerslag worden ook niet voorspeld. De peilen en debieten van vele rivieren en beken blijven zeer laag, met problemen zoals vissterfte en blauwalgen tot gevolg. "Code oranje blijft van kracht omdat rivieren en onbevaarbare waterwegen nog steeds niet het juiste peil hebben", zo klinkt het dan ook.

Captatieverbod

Het captatieverbod blijft wel van kracht, wat betekent dat boeren nog steeds geen water uit waterlopen mogen pompen. De Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers vraagt ook met aandrang om spaarzaam met water om te springen en sluit niet uit dat een sproeiverbod opnieuw in voege treedt indien een nieuwe hittegolf toeslaat.

Voor Oost-Vlaanderen gaat het versoepelde politiebesluit vanavond in. Over 10 dagen wordt de situatie wel opnieuw bekeken en is een verstrenging mogelijk, gezien er de komende dagen amper regen is voorspeld.

Ook de gouverneur van Vlaams-Brabant blijft oproepen om spaarzaamheid aan de dag te leggen. De verboden zijn in Vlaams-Brabant alvast goed opgevolgd tijdens de droogte. "We vragen geen water te verspillen, maar de beperkende maatregelen worden wel ingetrokken. Er werd al gerapporteerd dat de mensen de afgelopen weken spaarzaam zijn omgesprongen met het waterverbruik", aldus De Witte.

Limburgs kampvuurverbod opgeheven

Daarnaast is ook de acute brandgevoeligheid van de Limburgse natuurgebieden door de recente regenval afgenomen. De alarmfase wordt dan ook afgezwakt van code rood naar oranje. Daardoor geldt er niet langer een kampvuurverbod voor de hele provincie. De machtigingen die door het Agentschap Natuur en Bos werden ingetrokken, blijven echter ingetrokken. De situatie zal lokaal worden beoordeeld en vrijgegeven worden indien veilig, zegt de gouverneur in een persbericht.

Door de lage waterpeilen in vele rivieren en beken, wordt het recreatie- en captatieverbod in Limburg dan weer uitgebreid. Het verbod geldt voortaan voor het volledige traject van de Zuid-Willemsvaart. Dat betekent dat daar geen water opgepompt mag worden en dat recreatie waarbij je in contact komt met water, zoals kayakken, zwemmen of vissen, er niet toegelaten is. Die beslissing komt er na een advies van de Vlaamse Waterweg en na staalname door de Vlaamse Milieumaatschappij.