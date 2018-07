Sproeiverbod in verschillende provincies; in Antwerpen en Limburg boetes tot 200 euro mogelijk Delphine Vandenabeele Nina Dillen

24 juli 2018

13u57

Bron: VTM Nieuws, Belga, eigen berichtgeving 725 De droogtecommissie heeft vanmiddag een sproeiverbod geadviseerd voor alle Vlaamse provincies, voor particulieren en openbare besturen, voor regen-, grond- en leidingwater en zowel overdag als 's nachts. In Antwerpen en Oost-Vlaanderen wordt het advies gevolgd. In Limburg geldt het sproeiverbod voorlopig enkel voor leidingwater. West-Vlaanderen behoudt haar eigen maatregelen in afwachting van verder overleg; V laams-Brabant vergadert er morgen over.

"We hebben de situatie besproken en ze is heel ernstig, de komende veertien dagen gaat het amper regenen en daarom moeten er bijkomende maatregelen genomen worden", klinkt het bij de droogtecommissie. "We hebben dan ook verschillende voorstellen besproken, die we nu voorleggen aan alle provinciegouverneurs".

Algemeen sproeiverbod, dag en nacht

Eén van die adviezen is een algemeen sproeiverbod, niet alleen voor leidingwater, maar ook voor grond- en regenwater. Het advies is van tel voor alle particulieren en openbare besturen. Niemand mag binnenkort nog zijn gazon besproeien, zijn auto wassen, of het zwembad of de vijver vullen. En dat in alle Vlaamse provincies.

Ook adviseert de droogtecommissie een sproeiverbod voor land- en tuinbouwondernemingen tussen 8 uur en 20 uur. "Door het warme weer heeft het voor land- en tuinbouwondernemingen weinig zin om het veld overdag te beregenen: het water verdampt sneller dan het in de grond kan dringen", klinkt het in een persbericht.

Tot slot wordt ook een captatieverbod voor alle onbevaarbare waterlopen aangeraden: er mag met andere woorden geen water worden opgepompt uit kanalen die niet meer bevaard kunnen worden. Voor de bevaarbare waterlopen worden bijkomende beperkingen nog onderzocht.

Enkel een advies?

"Ons water is kostbaar en we moeten er spaarzaam mee omgaan. We moeten het gebruiken voor de essentiële toepassingen, en niet onnodig verspillen", verduidelijkt de droogtecommissie.

Het advies wordt op dit moment voorgelegd aan de verschillende gouverneurs. Die krijgen de tijd om het voorstel te bekijken en met hun eigen diensten te communiceren. Er wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd wanneer het advies van kracht is.

Boetes tot 1.600 euro

In West- en Oost-Vlaanderen en vijftien gemeenten in Vlaams-Brabant is het op dit moment al verboden om met leidingwater te sproeien. Met regenwater sproeien mag nog wel, maar enkel na 20 uur ’s avonds en voor 8 uur ’s morgens. Wie betrapt wordt op pakweg sproeien met drinkwater, kan boetes tot 1.600 euro krijgen.

"Als het nieuwe advies door de gouverneurs wordt goedgekeurd, zal die strafregel waarschijnlijk in heel Vlaanderen doorgetrokken worden", zegt Katrien Smet, woordvoerder van de Vlaamse droogtecommissie.

De commissie hoopt alvast dat het niet tot boetes komt, maar dat mensen het belang van het verbod inzien en beroep doen op hun gezond verstand.

Antwerpen akkoord: boetes tot 200 euro

De gouverneur van Antwerpen, Cathy Berx, liet in de loop van deze namiddag weten dat de aanbeveling in Antwerpen gevolgd wordt. "Het sproeiverbod of verspillingsverbod is zonet getekend, ongeacht de bron van het water", bevestigde ze aan VTM NIEUWS.

Het algemene sproeiverbod heeft in Antwerpen wel één uitzondering: voor land- en tuinbouwactiviteit is beregenen toegestaan tussen 20 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends. "Ook bedrijven die water nodig hebben voor de normale bedrijfsvoering (zoals voorgeschreven door de milieuvergunning) zullen nog water kunnen gebruiken."

En er komt ook controle op de maatregelen. "Er zijn een aantal strafsancties opgenomen in het besluit, dus vanaf morgen kan de politie actie ondernemen als zij zaken zien in strijd met het besluit", aldus de gouverneur. Overtredingen kunnen bestraft worden met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen of een geldboete van 26 tot 200 euro. De vrouw voegde daar nog aan toe dat "andere adviezen, zoals de captatieverboden op de waterlopen, deze week verder bekeken worden".

Oost-Vlaanderen breidt maatregelen uit

In Oost-Vlaanderen is een sproeiverbod overdag al van kracht, maar vanaf morgen breiden de maatregelen er uit. Dan zal er overdag en 's nachts niet meer gesproeid mogen worden, ook niet met regenwater. Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers laat weten dat er vooral een beroep wordt gedaan op sociale controle, maar sloot boetes bij het overtreden van het sproeiverbod niet uit. "Wij rekenen vooral op het solidariteitsgevoel bij de mensen. Het is niet de bedoeling om een heksenjacht te organiseren, al kan het natuurlijk dat mensen op heterdaad betrapt worden."

Limburgs gouverneur Michel Carlier liet ook al weten zich aan het sproeiverbod te houden, maar enkel voor leidingwater. Wie zich niet aan die maatregel houdt, riskeert net als in Antwerpen boetes tussen 26 en 200 euro of een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen.

Het is nu nog afwachten wat er beslist wordt voor West-Vlaanderen en de overige gemeenten in Vlaams-Brabant. Gouverneur Lodewijk De Witte van West-Vlaanderen plant morgen een vergadering om te beslissen wat ze gaan doen. In vijftien Vlaams-Brabantse gemeenten in het Pajottenland was al een code oranje van kracht, maar dat loopt morgen af. Morgen zal bekeken worden hoe het vanaf dan verder moet.