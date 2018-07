Sproeiverbod in Limburg nog verstrengd: wat riskeer je wanneer je toch onnodig water verbruikt? ND - MVDB KV

25 juli 2018

16u02

Bron: Belga 248 In heel Vlaanderen is sinds gisteren alarmfase code oranje van kracht. De droogtecommissie adviseert daarom een algemeen sproeiverbod, al beslissen de provincies zelf of ze dat ook toepassen. Komt daar nog bij dat het verbod niet overal hetzelfde is. De sancties verschillen van provincie tot provincie. Er wordt soms onderscheid gemaakt tussen leidingwater, grond- en regenwater.

Geen gazons sproeien, auto's wassen en zwembaden of vijvers vullen

OOST-VLAANDEREN

- Algemeen sproeiverbod voor leiding-, grond- en regenwater.

- Wie betrapt wordt op sproeien met kraantjeswater, kan boetes tot 1.600 euro krijgen.

ANTWERPEN

- Algemeen sproeiverbod voor leiding-, grond- en regenwater.

- Uitzondering voor land- en tuinbouwactiviteit tussen 20 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends.

- Boetes van 26 tot 200 euro en/of 8 tot 14 dagen cel.

- Vergadert over extra maatregelen.

LIMBURG

- Sproeiverbod enkel voor leidingwater (kraantjeswater), regen- en grondwater mogen wel tussen 20 uur en 8 uur.

- Gebruik van leidingwater, regen- en grondwater verboden voor bijvullen van zwembaden, reinigen van straten en auto's en bevoorraden van fonteinen.

- Ondernemingen: verbod op gebruik van leidingwater, regen- en grondwater, tenzij dit noodzakelijk is voor de productieprocessen of de bedrijfsactiviteiten.

- Uitzondering voor land- en tuinbouwactiviteit: regen- en grondwater gebruiken tussen 20 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends.

- Boetes van 26 tot 200 euro en/of 8 tot 14 dagen cel.



WEST-VLAANDEREN

- Sproeiverbod met drinkwater overdag en 's nachts; sproeiverbod met grond- en regenwater enkel overdag.

- Wie betrapt wordt op pakweg sproeien met kraantjeswater, kan boetes tot 1.600 euro krijgen.

- Vergadert over nieuwe maatregelen.

VLAAMS-BRABANT

- Sproeiverbod voor leidingwater.

- Uitzondering tussen 20 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends. Dan is het toegelaten om niet-leidingwater (put- en regenwater) te gebruiken. Er gelden wel uitzonderingen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het wassen van voertuigen door hiertoe gespecialiseerde bedrijven.

- Captatieverbod voor het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen.

"Amper regen voorspeld"

"De toestand is momenteel ernstig, door de aanhoudende droogte van enkele weken en een droog voorjaar in het algemeen", zegt Jan Dhaene van de droogtecommissie. "Bovendien wordt er de komende twee weken amper regen voorspeld. Daarom hebben we verschillende voorstellen tot maatregelen, die we adviseren aan de provinciegouverneurs."

Eén van die adviezen is een algemeen sproeiverbod, zowel voor particulieren als openbare besturen. Opvallend daarbij is dat het advies niet enkel geldt voor leidingwater, maar ook voor grond- en regenwater. Geen gazons sproeien, auto's wassen en zwembaden of vijvers vullen, klinkt het.

Ook raadt de droogtecommissie een sproeiverbod voor land- en tuinbouwondernemingen aan tussen 8 en 20 uur. Tot slot adviseert de commissie om geen water op te pompen uit kanalen die niet meer bevaard kunnen worden. Voor de bevaarbare waterlopen worden bijkomende beperkingen nog onderzocht.

Gezond verstand

Code oranje geldt zo'n twee dagen nadat Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) benadrukte dat er geen reden tot paniek was over ons drinkwater. "De situatie kan snel keren", argumenteert haar woordvoerster. "De droogtecommissie komt nu bijeen omdat uit de nieuwste voorspellingen blijkt dat het nog twee weken droog zal zijn. Pas als de toestand snel achteruitgaat, komen we samen om die code te bepalen." Bovendien klopt het nog steeds dat we op vlak van drinkwater niet in een alarmerende situatie zitten, vult Dhaene aan.

"Leidingwater is slechts een onderdeel van de algemene droogtetoestand. We zitten in die oranje fase door de combinatie van grondwater, onze waterlopen, landbouwkundige droogte... Een team van experts volgt permanent de toestand op. Als zij vinden dat de situatie wijzigt, komt de droogtecommissie weer samen." De droogtecommissie kan adviseren, maar het blijft de provinciegouverneur die maatregelen en straffen kan uitvaardigen. De commissie hoopt dat het niet tot boetes komt, maar dat mensen hun gezond verstand gebruiken.

