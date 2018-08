Sproeiverbod blijft in Antwerpen en Vlaams-Brabant onverminderd van kracht Nina Bernaerts kg

08 augustus 2018

12u09

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 1 Ondanks de hevige stortbui die vannacht over Vlaanderen trok, blijft het sproeiverbod al zeker onverminderd van kracht in Antwerpen en Vlaams-Brabant. De coördinatiegroep 'waterschaarste provincie Antwerpen' zal pas maandagnamiddag 13 augustus opnieuw vergaderen en zich buigen over de opvolging van het sproei- en captatieverbod. Ook Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte overweegt nog geen versoepeling van de beperkende maatregelen.

Wanneer de coördinatiegroep 'waterschaarste provincie Antwerpen' op 13 augustus samenkomt, zal ze oordelen of een eventuele bijsturing al dan niet aan de orde is. Die beslissing zal onder meer afhangen van de hoeveelheid neerslag die de komende dagen valt.

"Het onweer van vannacht was weliswaar hevig, maar de hoeveelheid neerslag zo'n 10 millimeter was nog niet van die aard om iets te wijzigen aan het sproeiverbod en de momenteel van kracht zijnde droogtemaatregelen," klinkt het op het kabinet van gouverneur Cathy Berx. "De getroffen maatregelen blijven dus onverminderd van kracht in provincie Antwerpen. Net zoals tijdens de afgelopen weken geldt in onze provincie op dit ogenblik nog steeds code oranje voor de droogte en code rood voor brandgevaar. We volgen de situatie op de voet en sturen bij waar nodig. We kijken uit naar de aanbevelingen van Vlaanderen en wachten de aangekondigde neerslag van de volgende dagen af. Waterbeheerders zelf spreken momenteel nog van een spreekwoordelijke druppel op een hete plaat."

Vlaams-Brabant

Ook bij de gouverneur van Vlaams-Brabant Lodewijk De Witte klinkt een gelijkaardig geluid, ondanks de felle buien van vannacht. "De provincie heeft nog geen signalen ontvangen van de droogtecommissie over een eventuele versoepeling. Men verwacht ook niet dat dat snel zal gebeuren vermits net dinsdag deze commissie nog een verstrenging heeft aanbevolen van de maatregelen in Limburg", aldus woordvoerder Frank Ilsbroux.

De gouverneur heeft alleszins nog geen nieuwe vergadering gepland met de instanties die hem adviseren met betrekking tot het waterverbruik.