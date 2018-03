Springkastelenfestival voor volwassenen komt terug en het wordt nog beter KVDS

23 maart 2018

18u30

Bron: Eigen Berichtgeving 302 Het grootste springkastelenfestival voor volwassenen van ons land krijgt een tweede editie en die belooft nog groter en spectaculairder te worden dan de eerste.

De ingrediënten zijn dezelfde als vorig jaar: een massa springkastelen in alle vormen en kleuren waarop volwassenen de baas zijn. Hoogtepunt wordt volgens de organisatie een gigantisch springkussen van maar liefst 1.000 vierkante meter groot. Er is ook een gigantisch ballenbad.

Uitblazen kan in de fors uitgebreide chillzone, waar je je kan installeren in een van de ligzetels of hangmatten. Aan de vele foodtrucks met onder meer een ginbar kan je de innerlijke mens versterken en avonturiers kunnen zelfs op zoek naar een verborgen bar in een labyrint. Er zullen ook weer dj’s van de partij zijn, maar de namen worden nog even geheimgehouden.

SummerBounce zal ook deze keer plaatsvinden in het Nachtegalenpark in Antwerpen, op zaterdag 30 juni van 14 tot 24 uur. Tickets kosten 24,99 euro en de verkoop is intussen van start gegaan. Meer info op www.summerbounce.be