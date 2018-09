Spraakmakende reportage toont dubbele gelaat van 'Schild & Vrienden': rechtse jongerenbeweging heeft geheime, racistische agenda Ken Standaert

05 september 2018

22u13

Bron: VRT 37 Een spraakmakende Pano-reportage heeft vanavond het dubbele gelaat getoond van de Vlaams-conservatieve jongerenbeweging Schild & Vrienden. Achter de vriendelijk ogende jonge kerels met als frontman Dries Van Langenhove (25) schuilt een xenofobe, op militaire leest geschoeide groepering van zo’n 190 kernleden die hamert op een fysieke en gewapende voorbereiding voor een nakende burgeroorlog en zijn leden stimuleert om "strategische, maatschappelijke functies" in te palmen.

Een half jaar lang kon reporter Tim Verheyden meelopen met Dries Van Langenhove (25), het boegbeeld van de nieuwe Vlaams-conservatieve jongerenbeweging Schild & Vrienden. “Een onafhankelijk beweging zonder politieke banden die wil zorgen voor een positieve mentaliteitswijziging bij de Vlaamse jeugd zodat zij fysiek en mentaal weerbare, sociale burgers zijn”, vertelt Van Langenhove. Als bewijs van die positieve instelling gaat hij samen zijn believers zwerfvuil opruimen, zijn er leden die Zwarte Piet spelen, bloed geven aan het Rode Kruis en bejaardentehuizen bezoeken. Daarnaast wil Van Langenhove ook waken over de Vlaamse identiteit, bijvoorbeeld met de tegenactie van Schild & Vrienden dit voorjaar aan het Gentse Gravensteen tijdens een linkse protestmars naar aanleiding van de vluchtelingenproblematiek. Van Langenhove draagt zijn leden op om linkse spandoeken los te knippen, waarna het spandoek uiteindelijk ook aan flarden gescheurd wordt en de hele actie - inclusief later opgenomen intro - later in een flitsend gemonteerd filmpje op hun sociale media-kanalen verschijnt. “Die vlag verscheuren hoefde niet, maar het toont dat wij Vlaamse jongeren toch de rug konden rechthouden”, zegt Van Langenhove na afloop.

Via de officiële Facebookpagina van Schild & Vrienden - met momenteel 14.000 volgers - raakt het filmpje ook internationaal verspreid want de beweging vertoont sterke raakvlakken met andere opkomende Europese rechtse jongerenbewegingen. Een later filmpje van een ontmoeting met de Hongaarse premier Viktor Orban, een rechts boegbeeld, bereikt zelfs de Amerikaanse ultra-rechtse media en wordt in Europa ook gretig opgepikt. Toch stelt Van Langenhove dat hij geen politieke ambities heeft. “Het is niet onze bedoeling om politieke postjes te krijgen of de leiders van morgen te worden. Wij willen de geesten van de brede bevolking wijzigen. Aantonen dat het oké is om rechts te zijn en bijvoorbeeld een normaal gezinsleven te willen.” Om die mentaliteitswijziging te stimuleren steunt Van Langenhove op 900 leden in de afgesloten Facebookgroep van Schild & Vrienden. Daar en in een later opgerichte chatbox delen de leden niet alleen zo’n 67.000 racistische en mensonterende fotomontages, maar bespreken ze ook hun ruimere, radicalere plannen. Zo is de groepering erin geslaagd om vier van hun leden te laten verkiezen voor de Vlaamse Jeugdraad, exact de helft van de verkiesbare zetels. Daarnaast is Van Langenhove - die na een master politieke wetenschappen nu rechten studeert - erin geslaagd om voor de twee keer al verkozen te worden tot lid van de Raad van Bestuur van de Gentse Universiteit. Hoe ze dat deden? Hun achterban massaal laten stemmen op hun leden, de concurrentie online zwartmaken en dankzij het redenaarstalent van Van Langenhove zelf.

Binnen de gesloten groep wordt duidelijk gemaakt dat het belangrijk is om ‘sleutelposities in te nemen bij grote, toonaangevende instellingen om te kunnen wegen op het beleid’. Tussendoor wordt er openlijk gedweept met extreem rechts en vraagt Van Langenhove’s rechterhand Louis De Stoop wie het beste bij de Eiffeltoren poseerde. Hij of Adolf Hitler. Ondanks hun openlijke afstand nemen van alle politieke partijen valt het op hoeveel leden verbonden zijn aan Vlaams Belang en N-VA. Zo passeert de oproep om ‘de N-VA van binnenuit te verrechtsen’ en blijkt alvast één Aalsterse N-VA-jongere één van de 190 kernleden met toegang tot de Schild&Vrienden-chatbox. In dat Discord-kanaal - ontwikkeld voor gamers - kunnen de leden ‘buiten het bereik van de politiek correcte radar’ verder hun radicale ideeën en racistische fotomontages delen. De kerngroep is volgens een militaire structuur onderverdeeld met Van Langenhove als ‘eindbaas’, enkele luitenanten, strijders, rekruten en ‘normies’. “Binnenkort voeren we fysiek en mentale proeven in”, klinkt het. Op hun sociale media zijn nu al filmpjes te zien van fysieke trainingen met enkele gespierde leden. Wie wil opgroeien in de rangen, moet ook bewijzen dat hij al getraind heeft met vuurwapens en gevechtsporten beoefenen. Van Langenhove geeft zelf 'het goede voorbeeld’ en plaatst een foto van afgelopen zomer waarop hij poseert met een automatisch vuurwapen. Ook andere leden tonen trots hun wapencollectie - uitgestald op de Vlaamse Leeuw - en geven aan bereid te zijn tot een gewapende strijd. Van Langenhove stemt daar mee in: “De dag van het geweld komt nog wel hoor. Ik weet welke kant voorbereid zal zijn en welke niet.”

Toen de twintiger gisterochtend geconfronteerd werd met de reportage, ontkende hij staalhard elke aantijging over racisme en probeerde hij de programmamakers zelfs ervan te overtuigen dat ze zich ‘door iemand in de luren hadden laten leggen' met valse chatconversaties. Als klap op de vuurpijl stuurde hij anderhalf uur voor de uitzending zelf een video de wereld in. “Kijk gerust naar de uitzending en zie hoe de openbare omroep een positief verhaal zo bewerkt en verknipt tot iets negatiefs.” Of in Donald Trumps woorden: fake news.

