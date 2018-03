Sportzakken met potgrond en chemicaliën komen boven drijven in Albertkanaal in Schoten VTT

09 maart 2018

10u46 0

In het Albertkanaal in Schoten zijn vanochtend plots tientallen zakken met daarin onder meer potgrond en chemicaliën boven komen drijven. Die zijn mogelijk afkomstig van een drugslabo of een cannabisplantage. Dat zal verder onderzoek moeten duidelijk maken. Er wordt ook nagekeken of er in de zakken geen drugs zitten verstopt.

