Sportvliegtuigje stort neer in provincie Namen: piloot overleden

SVM

09 juni 2018

17u44

Bron: Belga

0

In Matagne-la-Petite, een deelgemeente van Doische in de provincie Namen, is een ULM-vliegtuigje neergestort. De piloot -een tachtiger- is daarbij om het leven gekomen.