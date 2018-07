Sportvliegtuigje moet noodlanding maken op vliegveld Ursel

Jeffrey Dujardin

28 juli 2018

Het was de adem inhouden deze namiddag rond 15 uur op het vliegveld van Ursel (Oost-Vlaanderen). Een ULN-vliegtuig, een klein sportvliegtuig, was tijdens het vliegen zijn achterste rechterwiel verloren. Waardoor de man een groot probleem had om te landen.