Sportvliegtuigje maakt buiklanding in Deurne Patrick Lefelon; Video Marc De Roeck

28 augustus 2018

10u34

Bron: Eigen berichtgeving 216 Op de luchthaven van Antwerpen heeft een vliegtuigje met één inzittende een buiklanding gemaakt. De leerlinge-lijnpiloot liep geen noemenswaardige verwondingen op, maar werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht."

De geur van een veldbrand heeft een leerlinge-lijnpoot in verwarring gebracht vanmorgen. De leerlinge van vliegschool BAFA in Deurne, voerde een solo-oefenvlucht uit waarbij de focus lag op touch & go’s. Dit zijn manoeuvres waarbij het vliegtuig kort de grond raakt en terug opstijgt. De student had al vaker dit soort oefenvluchten gemaakt. Aanvankelijk werd gezegd dat de leerlinge-lijnpiloot haar eerste solovlucht uitvoerde. Dat wordt door vliegschool BAFA tegengesproken.

"Tijdens de sessie van vanochtend werd een brandgeur waargenomen in het vliegtuig. Deze geur bleek achteraf afkomstig van een veldbrand, naburig aan de plaats waar de piloot eerder een touch & go uitvoerde", aldus gedegelegeerd bestuurder Frank Biqué van BAFA.

"Ingevolge de waargenomen brandgeur besloot de piloot om een emergency landing uit te voeren. Hierbij hebben bepaalde factoren er voor gezorgd dat het vliegtuig buiten de landingsbaan gehavend tot stilstand is gekomen. De betrokken piloot raakte slechts lichtgewond."